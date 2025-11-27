Dokumentation
Panamericana: Von Alaska nach Feuerland (7/7)
Reto Brennwalds letzte Etappe führt von Argentinien bis ans Ende der Welt. Buenos Aires nennt man auch das Paris Lateinamerikas. Ihre Einwohnerinnen und Einwohner lieben den eleganten Auftritt.
Sie gelten aber auch als selbstverliebt und neurotisch. Kaum etwas illustriert das besser als der Tango.
Viel bodenständiger präsentiert sich das Leben der Gauchos auf den grossen Estancias im Norden des Landes. Auf dem Rücken schneller Pferde kontrollieren sie Herden von bis zu 4000 Rindern.
Schliesslich gelangt Brennwald an die Südspitze des amerikanischen Kontinents, in die letzte Stadt Feuerlands, Ushuaia. 20'000 Kilometer nach dem Start in Wainwright, Alaska, gelangt Brennwald schlussendlich ans «fin del mundo», ans Ende der Welt am Beagle-Kanal.