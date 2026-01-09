Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Österreichs Welterbe
  4. Österreichs Welterbe - Schlösser, Kaiser und die Eisenbahn
Schlossanlage aus der Luft gesehen

Dokumentation

Österreichs Welterbe - Schlösser, Kaiser und die Eisenbahn

Kein Platz! Die UNESCO-geschützte Pracht der barocken Palais in Wien konzentriert sich auf Wiens Innenstadt, weil Bauflächen rar waren. Kunst und Kultur des Fin de Siècle zog aufs Land entlang der Südbahn. Die Thermen der Römer existieren bis heute in der Kurstadt Baden. Schönbrunn als Gesamtkunstwerk.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
14.02.2026
15:55 - 16:45 Uhr

Mehr

Österreichs Welterbe Sendetypical 2400x1350 16zu9

Österreichs Welterbe

Mehr zum Thema

eine Kuh

Wunderbares Österreich

Bis heute ist Österreich bestimmt von den architektonischen Signaturen der Habsburger.

Stadt aus der Vogelperspektive, im Vordergrund ein Turm auf einem Berg
Grazer Innenstadt mit dem Uhrturm am Schlossberg
Quelle: ORF/RIHA-Film

Mit prunkvollen Schlössern, aristokratisch geprägten Stadtlandschaften oder markanten Bauwerken.

Graz war eine der wichtigsten Residenzen der Habsburger, bevor sie ihr Machtzentrum nach Wien verlegten. Hier lebte und baute man mit südlichem Charme. Im Bild oben das Schloss Eggenberg, die im Westen von Graz gelegene Schlossanlage ist die größte barocke Gartenanlage der Steiermark.

Der Weg von der Kaiserstadt Graz zur Kaiserstadt Wien führt über den Semmering mit der Südbahn. Sie wurde zur Welterbestätte erklärt.

Luftblick auf ein Viadukt
Semmeringbahn, Kalte Rinne
Quelle: ORF/RIHA-Film

Diese Strecke ist eine technische Meisterleitung ihres Erbauers Carl Ritter von Ghega aus dem 19. Jahrhundert. Sie verbindet die Adriaküste mit Wien und sorgte für zahlreiche Grand-Hotels, in denen sich Adel und Bürgertum im Fin de Siècle erstmals mischten.

Zahlreiche Kur- und Küsten-Orte entlang der Südbahn wurden zu Sommerresidenzen der Künstlerinnen und Künstler des Fin de Siècle. Der Kurort Baden bei Wien ist seit 2021 die jüngste Welterbestätte von Österreich.

Gartenpavillon aus der Luft gesehen
Baden, Kurpark Beethoventempel
Quelle: ORF/RIHA-Film

Bereits in der Antike wurde er von den Römern für die Kraft des heilenden Thermalwassers geschätzt, seinen größten Aufschwung erreichte er jedoch erst in der Monarchie. Die Kurorte übten einen starken künstlerischen, politischen und sozialen Einfluss auf die Gesellschaft aus.

Ludwig von Beethoven soll hier große Teile seiner Kompositionen angefertigt haben, und auch für Franz Schubert und Walzerkönig Johann Strauß wurden die Schwefelbäder zu Inspirationsquellen. Die bis heute erhaltenen historischen Trink- und Wandelhallen, Parks, Lustgärten und Kurhotels sind Zeugen einer beeindruckender Welt von gestern.

Schlossanlage aus der Vogelperspektive
Im Hintergrund Schloss Schönbrunn, vorne die Gloriette
Quelle: ORF/RIHA-Film

Die innerstädtischen Palais von Wien und vor allem in Schloss Schönbrunn künden von der Hochblüte barocker Gestaltungskunst der Habsburger. Bemerkenswert ist der große Anteil an hohen Militärs unter den Bauherren wie die Prinzen Eugen, Mansfeld, Caprara, Daun oder Starhemberg. Sie erhielten für ihre Verdienste in den Türkenkriegen vom Kaiser große Summen oder Güter, wodurch sie sich ihre neuen Palais leisten konnten.

Für den Bau eines jeden neuen Palais mussten mehrere Bürgerhäuser gekauft und abgerissen werden, weil es auf dem Gebiet des damaligen Wien - der heutigen Innenstadt - kaum mehr Bauplätze gab. So gab es 1730 in Wien etwa 1000 Bürgerhäuser, aber bereits 248 adelige Paläste, also fast ein Viertel des gesamten Baubestandes.

Wien Innenstadt.
Wien Innenstadt
Quelle: ORF/RIHA-Film.

Von der außergewöhnlichen Konzentration an Prachtbauten profitiert die Stadt bis heute. Vorbild für die Wiener Barockpaläste waren ursprünglich jene in Rom. Daher beschäftigte man vorerst vorwiegend italienische Architekten.

Für heutige Verhältnisse geradezu erstaunlich ist die oft sehr kurze Bauzeit. Zwei Jahre von der Planung bis zur Fertigstellung waren keine Seltenheit.

Historisches Glashaus
Palmenhaus im Schlosspark Schönbrunn
Quelle: ORF/RIHA-Film



Das Schloss und die Gärten von Schönbrunn sind ein besonders gut erhaltenes Beispiel einer barocken Herrscherresidenz. Gemeinsam bilden sie ein Gesamtkunstwerk und eine meisterliche Verbindung zahlreicher Kunstgattungen.

Im Jahre 1752 gründete der wissenschaftsaffine Ehemann von Maria Theresia, Kaiser Stephan, eine Menagerie, die bis heute als Tiergarten weitergeführt wird und als ältester, kontinuierlich betriebener Zoo der Welt gilt. Auch er ist Weltkulturerbe.

Eine Dokumentation von Georg Riha

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.