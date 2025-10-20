Dokumentation
Die Bucklige Welt - aus der Reihe "Österreichs schönste Täler"
Als Land der 1000 Hügel, kleinen Täler und Gräben ist sie bekannt - die Bucklige Welt im Südosten Niederösterreichs. Zwischen und auf den "Buckln" offenbart sich ein facettenreicher Mikrokosmos.
- 20.10.2025
- 21:00 - 21:45 Uhr
Einzigartige Kulturdenkmäler wie die zahlreichen Wehrkirchen, feinsinnige Kulinarik vom Wegesrand, künstlerischer Schaffensdrang, Burgherren in modernem Gewand - hier am Ostrand der Alpen trifft all das und noch mehr aufeinander. Die Bucklige Welt ist eine Welt für sich.
Im Südwesten wird die Bucklige Welt vom Wechselmassiv begrenzt - Mönichkirchen am Wechsel nahe der Grenze zur Steiermark ist als Wintersportort bekannt.
In einer ehemaligen Talstation der Liftanlage werkt heute der Künstler Christof Seiser, der selbst in einer Skischule aufgewachsen ist. Ein zentrales Thema seines Schaffens ist die Verbindung von Kunst und Sport.
In Lichtenegg lädt der Heimatforscher Roman Lechner zu einer Reise entlang der Wehrkirchenstraße. Nirgendwo sonst in Europa findet man eine derart hohe Dichte an Wehrkirchen wie in der Buckligen Welt - sie sind ohne Zweifel der kulturelle Schatz der Region. Im 15. und 16. Jahrhundert dienten diese Kirchen als Zufluchtsort in kriegerischen Zeiten.
Die Gemeinde Bad Schönau hat sich seit 1950 zum Kurort entwickelt. Auf Spaziergängen durch den Kurpark kommt man nicht um die Geschichte der Entdeckung des Kohlensäuregases und der Heilquellen herum, die dem Ort in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg einen Aufschwung beschert haben.
In Kirchschlag in der Buckligen Welt ist Gerda Stocker als Kräuterwirtin bekannt - weit über die Landesgrenzen hinaus. Ihre Zutaten findet sie am Wegesrand: Kräuter und Wildfrüchte wachsen auf den hügeligen Wiesen rund um ihr Wirtshaus.
Den Menschen die Vielfalt an Biersorten näher zu bringen, hat Gerald Schwarz in Krumbach dazu bewogen, selbst Braumeister zu werden. Die Kunst des Bierbrauens vermittelt er regelmäßig stilecht im urigen Ambiente des Museumsdorfs in Krumbach.
Ein weiteres historisches Baudenkmal der Region ist Burg Kirchschlag, deren Ursprünge im 12. Jahrhundert liegen. Sie ist das Reich des Burgkastellans Josef Franz Vollnhofer, der seit den 1970er Jahren daran arbeitet, die Ruine für Besucher erkundbar zu machen.
Auch Burg Grimmenstein, die über dem Pittental im Norden der Buckligen Welt thront, wurde in den vergangenen Jahren neues Leben eingehaucht. Schon als Kind hat Markus Albero Grimmenstein (so ist sein heutiger Name) aus dem benachbarten Burgenland davon geträumt, einmal Burgherr zu sein. 2014 hat der Versicherungsfachmann Burg Grimmenstein in einem desolaten Zustand erworben und sie seither in tausenden Arbeitsstunden sukzessive für sich bewohnbar gemacht.
Ins Staunen geraten Besucher der Zinnfigurenwelt in Katzelsdorf im äußersten Norden der Region, wo sich die Bucklige Welt im Wiener Becken verliert. Rund 40.000 Figuren werden in der Ausstellung gezeigt. Außerdem wird im Museum das Kunsthandwerk in einer eigenen Zinnfigurengießerei erhalten.
In Katzelsdorf steht abschließend ein Besuch beim Heurigen von Lukas Döller an. Der Weinbauer hat mit seinen Kreationen bereits als Jungwinzer für Aufsehen in der Fachwelt gesorgt. Den Grund für seinen Erfolg sieht er in den hervorragenden Bedingungen für Weinbau im Rosaliengebirge - hier an der nordöstlichen Grenze der Buckligen Welt zum Burgenland.
Ein Film von Fritz Aigner.