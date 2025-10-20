Die Bucklige Welt - aus der Reihe "Österreichs schönste Täler"

Burg Grimmenstein

Quelle: ORF/Ranfilm

Auch Burg Grimmenstein, die über dem Pittental im Norden der Buckligen Welt thront, wurde in den vergangenen Jahren neues Leben eingehaucht. Schon als Kind hat Markus Albero Grimmenstein (so ist sein heutiger Name) aus dem benachbarten Burgenland davon geträumt, einmal Burgherr zu sein. 2014 hat der Versicherungsfachmann Burg Grimmenstein in einem desolaten Zustand erworben und sie seither in tausenden Arbeitsstunden sukzessive für sich bewohnbar gemacht.



Ins Staunen geraten Besucher der Zinnfigurenwelt in Katzelsdorf im äußersten Norden der Region, wo sich die Bucklige Welt im Wiener Becken verliert. Rund 40.000 Figuren werden in der Ausstellung gezeigt. Außerdem wird im Museum das Kunsthandwerk in einer eigenen Zinnfigurengießerei erhalten.



In Katzelsdorf steht abschließend ein Besuch beim Heurigen von Lukas Döller an. Der Weinbauer hat mit seinen Kreationen bereits als Jungwinzer für Aufsehen in der Fachwelt gesorgt. Den Grund für seinen Erfolg sieht er in den hervorragenden Bedingungen für Weinbau im Rosaliengebirge - hier an der nordöstlichen Grenze der Buckligen Welt zum Burgenland.