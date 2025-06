Das Raabtal - Aus der Reihe "Österreichs schönste Täler"

Die Weltmaschine von Franz Gsellmann in Feldbach - alles bewegt sich

Quelle: ORF/Ranfilm

Eine besondere Attraktion gibt es in Edelsbach bei Feldbach zu bestaunen: die Weltmaschine von Franz Gsellmann. Von 1958 bis 1981 baute der oststeirische Bauer ein einzigartiges Kunstwerk aus mehr als 2.000 Einzelteilen - ein fantastisches Monument.



Wenige Kilometer weiter, nördlich von Fehring, liegt die Berghofer-Mühle. Im 12. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt und seit 1845 in Familienbesitz, nutzt sie die Wasserkraft der Raab zur Mehlgewinnung, Stromerzeugung und Kernölpressung. Besucher erleben hier traditionelle Handwerkskunst in einem modernen Kontext.



Weiter flussabwärts streift die Raab die Orte St. Martin und Jennersdorf. Der grenzüberschreitende Naturpark Raab erstreckt sich hier über drei Länder - Österreich, Ungarn und Slowenien - und bildet ein einzigartiges Ökosystem mit einer prächtigen Auenlandschaft. Nach Neumarkt an der Raab erreicht sie den Nationalpark Őrség, bevor sie bei Mogersdorf die österreichisch-ungarische Grenze überquert und in Győr in Ungarn in die Donau mündet.