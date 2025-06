Das Lafnitztal - aus der Reihe "Österreichs schönste Täler"

Ein besonderes Sommerhighlight bietet der St. Ilgener Kirtag in der Lafnitzer Haide - der größte Wiesenkirtag der Steiermark zieht jährlich zahlreiche Besucher an. Weiter geht es nach Unterlungitz, wo die Maierhofermühle Ruhe und Kulturgenuss bietet - ein traditionsreiches Gasthaus in vierter Generation, einst Mühle und Sägewerk, heute Ausflugsziel und Veranstaltungsort für Konzerte, Lesungen und Ausstellungen.



Südlich davon thront das einstige Wasserschloss Burgau - direkt am Fluss gelegen und mit einer nachgebauten Tschartake versehen, einem historischen Wachturm, der einst Schutz vor Türken und Kuruzen bot. Wer auf der steirischen Seite der Lafnitz bleibt, kann die Erlebnisse wunderbar ausklingen lassen - etwa in der Therme Blumau, gestaltet vom weltberühmten Künstler Friedensreich Hundertwasser. In Fürstenfeld begegnet man der Geschichte auf Schritt und Tritt - von der bestens erhaltenen Altstadtmauer bis hin zu den einst hier blühenden Tabakfeldern, die von der Nähe zur Lafnitz profitierten. Nach 110 Kilometern erreicht die Lafnitz nahe Heiligenkreuz die ungarische Grenze und mündet bei St. Gotthard schließlich in die Raab.