  Österreichs Erbe für die Welt
  Österreichs Erbe für die Welt - Meisterwerke, Urwälder und Prachtbauten (2/2)
Das Bild zeigt das Schloss Eggenberg in Graz, Österreich, aus einer luftigen Perspektive. Das Schloss ist von großen, grünen Parkanlagen umgeben, die mit vielen Bäumen und Wiesen gestaltet sind. Die Architektur des Schlosses ist charakteristisch mit einem zentralen Gebäudeteil, der mehrere Giebel und Türme aufweist. Der Hauptbau hat eine helle Fassade mit dunklen Fensterrahmen sowie ein rotes Satteldach, das durch verschiedene Türmchen und Aufbauten ergänzt wird. Im Vordergrund erstreckt sich eine gepflasterte Fläche, die wahrscheinlich als Vorplatz dient. Die Umgebung scheint gepflegt und lädt zu Spaziergängen ein. Die gesamte Szenerie vermittelt ein Gefühl von historischer Bedeutung und natürlicher Schönheit.

Dokumentation

Österreichs Erbe für die Welt - Meisterwerke, Urwälder und Prachtbauten (2/2)

Und weiter geht die Reise zu den zwölf Welterbestätten, die es in Österreich gibt und die unterschiedlicher nicht sein könnten.

23.02.2026
21:00 - 21:45 Uhr
AD

Collage Franziskanerkirche Mittelschiff, Lotrecht mit Stämmen eines Herbstwaldes

Österreichs Erbe für die Welt

Im zweiten Teil reist Georg Riha weiter zum Schloss Eggenberg bei Graz (Bild oben).

Das Bild zeigt einen dichten Buchenwald. Der Boden ist bedeckt mit braunen Blättern und unterschiedlichen Holzstücken, darunter umgestürzte Bäume und ein Baumstamm, der mit Moos bewachsen ist. Im Hintergrund stehen hohe, schlanke Bäume mit grünem Laub, das die Lichtverhältnisse im Wald beeinflusst. Einige Äste sind im Vordergrund sichtbar, die zwischen anderen Pflanzen und Steinen liegen. Die Farben der Blätter variieren zwischen verschiedenen Grüntönen und einigen gelben und braunen Akzenten, was auf eine herbstliche Atmosphäre hinweist. Diese natürliche Umgebung ist Teil des europäischen Buchenurwalds, der in dem Kontext des Films als unberührtes Naturschutzgebiet beschrieben wird.
Buchenurwald in den Kalkalpen.
Quelle: Riha Film

Dieses bietet die weltweit einmalige Gelegenheit, in eine andere Zeit einzutauchen, in der die Nächte noch dunkel waren, der Himmel voller Sterne, und Bauwerke nach Sonnenuntergang durch das Licht hunderter Kerzen geprägt wurden und ein optimales Zuhause für tausende Fledermäuse ist. In der Grazer Altstadt und am Schlossberg treffen wir außerdem auf nachtaktive Wildtiere wie den Dachs.

Im Nationalpark Kalkalpen, als Teil der europäischen Buchenurwälder, kann man beobachten, wie sich in einem praktisch unbesiedelten Waldgebiet die vom Menschen unberührte Natur in eine einzigartige Landschaft konservieren hat lassen.

Das Bild zeigt das Obere Belvedere in Wien, ein prachtvolles barockes Schloss. Im Vordergrund verläuft ein gepflasterter Weg, flankiert von hohen, grünen Bäumen. Der Weg führt zu einem schmiedeeisernen Tor, das den Zugang zu einem gepflegten Garten markiert. Hinter dem Garten erstreckt sich ein größerer, rechteckiger Teich, dessen Oberfläche das Licht reflektiert. Das Schloss selbst ist eindrucksvoll mit einer symmetrischen Fassade gestaltet, die von eleganten Fenstern und einladenden Eingangstüren geprägt ist. Die Dächer sind mit grünen Kupferblechen gedeckt und haben eine markante Form. In der Umgebung sind weitere Bäume sowie Bauten im Hintergrund zu sehen, die das städtische Ambiente der Stadt Wien betonen. Der Himmel ist teils bewölkt, was dem Bild eine ruhige und friedliche Atmosphäre verleiht.
Oberes Belvedere - Wien.
Quelle: Riha Film

Zu Österreichs Vermächtnis zählen auch die Trasse der Semmeringbahn, die vor 150 Jahren eine technische Pionierleistung ohne Gleichen war, aber natürlich auch Salzburg in seiner architektonischen Pracht sowie Baden, als Teil von insgesamt sieben europäischen Ländern, welche sich zu den "Great Spa Towns of Europe" zusammengeschlossen haben, welche einzigartige Zeugnisse für die reiche Kur- und Bäderkultur des 18. und 19. Jahrhunderts darstellen.

Zurück in Wien findet die Reise im Schloss Belvedere ihr Ende, wo der Zuseher einen kleinen Blick in das zurückgezogene Leben der Salesianerinnen werfen darf.

Ein Film von Georg Riha

