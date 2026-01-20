Hauptnavigation

Das Bild zeigt die Gloriette, ein architektonisches Bauwerk im Schönbrunner Schlosspark in Wien, Österreich. Die Gloriette ist auf einem erhöhten Platz errichtet und bietet einen weiten Blick über die Stadt Wien und die umliegenden Landschaften. Im Vordergrund sind die beeindruckenden Säulen und Bögen der Gloriette zu sehen, die in einem hellen Farbton gehalten sind. Die Fassade ist reich verziert, und über dem Hauptteil des Gebäudes befinden sich Skulpturen, darunter figürliche Darstellungen. Unterhalb der Gloriette sind Besucher zu erkennen, die auf einer Terrasse sitzen und die Aussicht genießen. Im Hintergrund zieht sich die Stadt Wien mit ihren charakteristischen Gebäuden und Bäumen in die Ferne. Der Himmel ist klar, was eine helle und freundliche Atmosphäre schafft. Die gesamte Szene vermittelt ein Gefühl von historischer Eleganz und natürlicher Schönheit, umgeben von der Pracht der österreichischen Landschaft.

Dokumentation

Österreichs Erbe für die Welt - Meisterwerke, Urwälder und Prachtbauten (1/2)

Vor über 50 Jahren haben sich die Staaten der Erde dazu entschlossen, die wertvollsten und unersetzlichen Güter der Menschheit zu erfassen und für alle Zeiten zu schützen: Zeugnisse vergangener Kulturen, künstlerische Meisterwerke und einzigartige Naturlandschaften. Österreich hat mit zwölf erlesenen Prunkstücken Anteil daran.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
23.02.2026
20:15 - 21:00 Uhr
Ton
AD

Mehr

Collage Franziskanerkirche Mittelschiff, Lotrecht mit Stämmen eines Herbstwaldes

Österreichs Erbe für die Welt

Die Reise in die Geschichte der Menschheit führt in 700 Jahre alte Dachstühle, zum niedrigsten Kletterberg, zu den steilsten Weinterrassen, in senkrechte Felswände, zu einer Heiligen Messe an einem der entlegensten Plätze des Landes, in die Unterwasserwelt der Alpenseen, zu Schneehühnern und Fledermäusen.

Das Bild zeigt eine malerische Landschaft am Hallstättersee in Österreich, mit dem charmanten Dorf Hallstatt im Hintergrund. Die Szenerie ist geprägt von sanften Hügeln, die mit buntem Laub bewachsen sind, und einem klaren blauen Himmel. In der Mitte des Wassers bewegt sich ein langes, schmalen Boot mit mehreren Personen, das sanfte Wellen hinterlässt. Am Ufer sind diverse Häuser und Gebäude sichtbar, darunter traditionelle österreichische Chalets mit dunklen Holzverkleidungen und bunten Fassaden. In der Nähe des Dorfes sind auch einige Boote, die an einem Steg festgemacht sind. Im Hintergrund ragt eine Kirchturmspitze empor, umgeben von steilen Bergen. Das Wasser reflektiert die Umgebung und trägt zur ruhigen, friedlichen Atmosphäre bei.
Hallstatt am Hallstättersee
Quelle: Riha Film

In den Tiefen der Alpenseen sind bis zu 5000 Jahre alte Siedlungsreste konserviert, letzte Zeugen jener Epochen, als Europa allmählich kultiviert wurde. Der Donau-Limes als steinerne Grenze zwischen der römischen Hochkultur und den germanischen Stämmen.

Dazu kommen das historische Zentrum Wiens mit Bienenzucht und Reihern, das unvergleichliche Schloss Schönbrunn mit seiner einzigartigen Flora und Fauna und die wahrlich uralten Kulturlandschaften des Neusiedlersees, des Salzkammerguts mit seiner Dachsteinregion und den Rieseneishöhlen und dem Welterbegebiet der Wachau, wo wir einem Wildkatzenspezialisten über die Schulter schauen dürfen.

Ein Film von Georg Riha

