Dokumentation
Österreichs Adel - Hochzeiten und gute Partien
Den Adel gibt es ja formell in Österreich nicht mehr. Und doch leben natürlich noch die zahlreichen Nachfahren jener großen Familien, die einst dieses Land regiert, verwaltet und bewirtschaftet haben.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 16.06.2026
- 13:20 - 14:05 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Bis heute scheinen viele von ihnen in einem abgeschotteten Zirkel zu leben, in Palais und Schlössern, und vor allem mit Ihresgleichen zu verkehren.
In dieser Folge widmet sich Gestalter Gebhart Hölzl den Nachfahren der Kaiserin Sisi. Wie lebt es sich mit dieser historischen Vorgeschichte? Eine Reise durch Hochzeiten, runde Geburtstage, Jagden und großräumige Schlösser, die bisher ungeahnte Einsichten in diesen Teil der Gesellschaft bietet.
Eine Dokumentation von Gebhard Hölzl