Dokumentation
Österreichs Adel unter sich - Familienmythen
Einst waren sie Lenker ganzer Völker und Staaten - geblieben sind heute der große Name, ansehnliche Herrensitze und ein riesiges Netzwerk.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 16.06.2026
- 14:45 - 15:30 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Wer einst zum Adel gehörte, hält sich mitunter nach wie vor für etwas Besonderes.
Wie auch heute noch haben in der Vergangenheit Familienoberhäupter die Geschicke einer Dynastie gelenkt.
Die Erinnerungen an sie und die Erzählungen, über Generationen weitergegeben, haben mancherorts Familienmythen entstehen lassen, mit welchen die Altvorderen in die Geschichte eingegangen sind. Regisseur Gebhard Hölzl ist es gelungen, manche dieser Erinnerungen einzufangen.
Eine Dokumentation von Gehard Hölzl