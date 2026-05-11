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Eine Außenansicht vor blauem Himmel

Dokumentation

Österreichs Adel unter sich - Familiensitze

Schlossbesitzer - Für manche ein lang gehegter Traum, für andere eine Bürde und Verantwortung.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
16.06.2026
15:30 - 16:10 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Der Adelstitel wurde vor über hundert Jahren abgeschafft, Schlösser, Burgen, Palais und Ländereien aber behalten und weitergegeben.

Eine Innenaufnahme eines sehr edlen alten Wohnraumes mit entsprechender Ausstattung
Salon in Schloss Churburg
Quelle: ORF/Pammer Film

Konnte die Familie sie durch die Geschehnisse des 20. Jahrhunderts hinweg manövrieren, nennen die Nachfahren nun Anwesen ihr Eigen, die aus der Zeit gefallen scheinen.

Nach wie vor gehören die Namen Esterházy, Mayr-Melnhof-Saurau, Liechtenstein oder Schwarzenberg zu den größten Grundbesitzern Österreichs. Wer nicht über ausreichende Ländereien und die Einkünfte daraus verfügt, hat es aber immer schwerer, die hohen Kosten für Betrieb und Instandhaltung aufzubringen.

Regisseur Gebhard Hölzl hat den beeindruckenden Familiensitzen österreichischer Adelsfamilien einen Besuch abgestattet.

Eine Dokumentation von Gehard Hölzl

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