Naturwunder Schweiz: Kostbares Land (1)

Für seine Lage auf dem Thron Europas zahlt das Land einen hohen Preis: Die Schweizer mussten tief in die Geologie eingreifen und haben den längsten Autotunnel der Welt erschaffen. Heute brausen täglich rund 18.000 Autos durch das Gotthardmassiv – und geben so einer Traumkulisse oberhalb des Tunnels ihre Unberührtheit zurück: Von den Bergwiesen hört man keine Motoren, sondern die Pfiffe von Murmeltieren, die mit ihren Sippen um Baue und Territorien kämpfen. Wo Land so kostbar ist wie in der Schweiz, treiben Bauern nicht nur ihre Kühe ins Gebirge. Sie lernen auch, ihr Weideland im Tal mit seltenen Wildtieren wie Wieseln zu teilen. Golfplatzbetreiber wollen ebenfalls mehr für die Natur tun: Um die kurz geschorenen Greens herum schaffen sie überraschend vielfältige Lebensräume für viele seltene Tiere.