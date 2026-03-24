Dokumentation
Naturwunder Schweiz: Kostbares Land (1)
In der Schweiz, wo Urkräfte die Erde auffalteten, sind fruchtbare Böden rar – eine Herausforderung für Mensch und Natur. In atemberaubenden Bildern zeigt der Film das kostbarste Gut der Schweiz.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 13.04.2026
- 20:15 - 21:05 Uhr
Die Alpen dominieren die Schweiz: Einwohner, Tiere und Pflanzen müssen steilen Anhöhen trotzen, um zu überleben. Die Aufgaben, vor denen sie stehen, könnten kaum größer sein. Eine beeindruckende Reise zu bizarren Felsformationen und überraschenden Horten des Lebens.
Erde, Fels und Stein formen das Antlitz der Schweiz. Zwischen gewaltigen Bergen und sattgrünen Mooren nehmen spannende Geschichten Form an. Es ist eine weithin sichtbare Landmarke am Piz Sardona, die 2008 zum UNESCO-Welterbe erklärt wurde: Nirgendwo sonst lässt sich besser nach-vollziehen, wie die Alpen entstanden sind, als in der «Tektonikarena Sardona».
Für seine Lage auf dem Thron Europas zahlt das Land einen hohen Preis: Die Schweizer mussten tief in die Geologie eingreifen und haben den längsten Autotunnel der Welt erschaffen. Heute brausen täglich rund 18.000 Autos durch das Gotthardmassiv – und geben so einer Traumkulisse oberhalb des Tunnels ihre Unberührtheit zurück: Von den Bergwiesen hört man keine Motoren, sondern die Pfiffe von Murmeltieren, die mit ihren Sippen um Baue und Territorien kämpfen. Wo Land so kostbar ist wie in der Schweiz, treiben Bauern nicht nur ihre Kühe ins Gebirge. Sie lernen auch, ihr Weideland im Tal mit seltenen Wildtieren wie Wieseln zu teilen. Golfplatzbetreiber wollen ebenfalls mehr für die Natur tun: Um die kurz geschorenen Greens herum schaffen sie überraschend vielfältige Lebensräume für viele seltene Tiere.
Obwohl Mensch und Natur sich an die extremen Bedingungen so gut wie möglich anpassen, können sie nicht verhindern, dass bei Murgängen weiter kostbares Land verloren geht. Im Illgraben im Wallis wird die Dynamik solcher Ereignisse erforscht – mit dem Ziel, sich eines Tages besser auf Naturkatastrophen vorbereiten zu können.
Der Film zeigt in eindrucksvollen Tier- und Landschaftsaufnahmen, wie vielfältig das kleine Land in den Alpen ist – und wie reich an Ideen.
Ein Film von Michael R. Gärtner und Moritz Mayerle.