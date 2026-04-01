Dokumentation
In luftigen Höhen
Das Leben über 4.000 Metern, Bartgeier, Zugvögel-Forschung im Wallis und Bergläufer.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 20.04.2026
- 20:15 - 21:05 Uhr
Die Schweiz ist das Dach Europas: In tausenden Metern Höhe, wo Menschen das Atmen schwerfällt, übernimmt die Natur. Beeindruckende Aufnahmen zeugen vom vielfältigen Leben in luftigen Höhen.
Größe, die einem den Atem verschlägt: Weit über 4.000 Meter ragen die gewaltigsten Gipfel der Schweiz in den Himmel. Eine spektakuläre Reise, die die Wolkendecke durchbricht, vorbei an der Heimat von Hirten und Bartgeiern, und bis in die höchsten Höhen vordringt.
Die Schweiz kennt nur eine Richtung: hinauf. Jenseits der Alpweiden, wo die Luft dünn wird, spielen sich faszinierende Geschichten ab.
Ultra-Bergläufer aus aller Welt testen hier ihre körperlichen Grenzen aus. Für ihren Marathon überwinden sie Bergpässe und legen dabei tausende Höhenmeter zurück.
Schmetterlingsfans wollen keine Sport-Rekorde brechen, wenn sie auf über 2.000 Metern mit Fangnetzen und Kameras unterwegs sind. Der Grund ist vielmehr: Seltene Schmetterlinge wie der Rote Apollofalter sind oft nur noch in hoch gelegenen Gegenden mit Wildpflanzen zu finden. Für ihren Nachwuchs sind die Blumen überlebenswichtig.
Noch eine Etage höher ziehen im Alpenraum rund 350 Bartgeier ihre Kreise. Waren sie Ende des 19. Jahrhunderts noch ausgerottet, wurden sie hier wieder angesiedelt – mit Erfolg. Der Film zeigt, wie aufwändig es ist, die großen Tiere in die Natur zurückzubringen.
Im Wallis beringen Forscher in schwindelerregender Höhe Zugvögel, um deren Bestand in der Schweiz im Blick zu behalten. Die Tiere, die sie dort beim Überflug nach Frankreich registrieren, liefern ihnen fortan wichtige Daten.
Der Film erzählt mit eindrucksvollen Landschafts- und Tieraufnahmen von einem überraschend vielfältigen Leben in luftigen Höhen.
Ein Film von Michael R. Gärtner und Moritz Mayerle.