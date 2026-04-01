Dokumentation
Die Macht des Wassers
Über die Wasserwege, Flüsse und Seen als prägende Elemente der Schweizer Natur.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 20.04.2026
- 21:05 - 22:00 Uhr
Wasser prägt die Schweiz wie kaum ein anderes Land in Europa. Flüsse, Moore und Seen schaffen in allen Höhenlagen artenreiche Lebensräume. Der Film feiert die Macht des Wassers als Quelle des Lebens.
Von den höchsten Bergen bis ins tiefe Erdreich: Wasser ist in der Schweiz allgegenwärtig. Es gestaltet Landschaften und ist Heimat hochspezialisierter Tiere und Pflanzen. Eine faszinierende Entdeckungsreise durch die Schweizer Natur – im ewigen Fluss des Lebens.
Wer das Glück hat, die Schweiz von oben zu betrachten, sieht es überall glitzern: Mehr als 1.500 Seen verteilen sich über das ganze Land.
Der Neuenburgersee ist ein wahres Vogelparadies: Jeden Winter wird er zum Treffpunkt für zehntausende Wasservögel. Auf dem Vierwaldstättersee verkehren historische Schaufelraddampfer. Doch nicht nur Touristen erkunden den See trockenen Fußes. Auch Haubentaucher-Küken genießen die Fahrt über den See – auf den Rücken der Eltern. Der Riffelsee dagegen besticht mit grandioser Aussicht auf das berühmte Matterhorn und hat auch unter Wasser einiges zu bieten.
Doch die Schweiz ist nicht nur ein Land der Seen. Auch viele große Flüsse haben ihren Ursprung in den Schweizer Bergen. So finden an Inn und Thur zahlreiche seltene Tiere eine Heimat – von Biber bis Königslibelle.
Im Verborgenen entfaltet sich die Macht des Wassers in den Schweizer Mooren: Hier leben Spezialisten, etwa fleischfressende Pflanzen wie der Sonnentau. Und auch der Lac Souterrain von Saint-Léonard – Europas größter unterirdischen See – hält so manche Überraschung bereit.
In opulenten Bildern lädt der Film dazu ein, die Schweiz und ihre vom Wasser geprägte Natur zu erkunden. Atemberaubende Luftaufnahmen – aufwendig mit Drohne und Helikopter gefilmt – führen die landschaftliche Schönheit der Schweiz vor Augen. Extreme Makroaufnahmen und Superzeitlupen lassen den Zuschauer teilhaben an erstaunlichen Tiergeschichten: ob Kolbenenten und Bergmolche auf Partnersuche oder Eisvögel und Wasserskorpione auf der Jagd nach Beute.
In großartigen Bildern gibt der Film Einblick in das heimliche Leben einer faszinierenden Tierwelt – geprägt durch die Macht des Wassers.
Ein Film von Michael R. Gärtner und Moritz Mayerle.