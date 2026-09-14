Naturerbe Österreich

Wo die Natur noch ihre eigenen Regeln schreibt, liegen Österreichs wildeste Schätze: die Nationalparks. Zwischen schroffen Gipfeln, ursprünglichen Wäldern, mächtigen Flüssen und einzigartigen Landschaften begegnen wir einer faszinierenden Tier- und Pflanzenwelt – und Menschen, die diese besonderen Lebensräume bewahren.
Der Zweiteiler führt zu spektakulären Schauplätzen und erzählt Geschichten von Überleben, Veränderung und dem kostbaren Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur.
Wo die Natur noch ihre eigenen Regeln schreibt, liegen Österreichs wildeste Schätze: die Nationalparks. Zwischen schroffen Gipfeln, ursprünglichen Wäldern, mächtigen Flüssen und einzigartigen Landschaften begegnen wir einer faszinierenden Tier- und Pflanzenwelt – und Menschen, die diese besonderen Lebensräume bewahren.