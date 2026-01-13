Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine Frau, die in einem Gewässer steht, umgeben von einer grünen, bewaldeten Landschaft. Sie trägt einen schwarzen Wetsuit mit roten und blauen Akzenten sowie Handschuhe. Hinter ihr sind klare Wasserläufe und kleine Kaskaden zu sehen, die sanft über Steine fließen. Der Hintergrund ist von Bäumen und Hügeln geprägt, die eine natürliche, idyllische Umgebung schaffen. Das Licht wirkt hell und freundlich, was auf einen sonnigen Tag hindeutet.

Dokumentation

Zwischen Berg und Attersee mit Marlies Raich

Die ehemalige Skirennläuferin Marlies Raich begibt sich auf eine besondere Reise durch die Atterseeregion und das Höllengebirge.

21.02.2026
10:45 - 11:30 Uhr

Das Bild zeigt vier Frauen, die auf einem felsigen Aussichtspunkt stehen. Die Frauen sind in sportlicher Kleidung und halten Wanderstöcke in der Hand. Im Hintergrund ist eine weitläufige, malerische Landschaft mit grünen Hügeln und einem großen, blauen See zu sehen, der wahrscheinlich der Attersee ist. Der Himmel ist klar und blau, und die Umgebung wirkt sonnig. Einige Bäume und Felsen umrahmen die Szene. Die Frauen lächeln und scheinen eine positive Stimmung auszustrahlen.
Eva Knoll, Rosi Huber, Waltraud Ottet, Evelyn Obermaier.
Quelle: MATHEA FILM

Im Spannungsfeld zwischen Berg und See taucht diese Produktion ein in das Lebensgefühl der Einheimischen - jenseits der üblichen Klischees des Salzkammergutes. Marlies Raich begegnet Menschen, die ihre Kraft gleichermaßen aus der Natur und dem Wasser schöpfen und mit Leidenschaft ihre Heimat prägen.

Darunter eine Gruppe junggebliebener Frauen, die sich täglich zu ihrem morgendlichen Ritual am See trifft. Das Baden im Attersee ist für die vier Damen weit mehr als nur eine Erfrischung - es ist eine Quelle der Energie und ihr persönliches Geheimnis für ewige Jugend.

Das Bild zeigt einen männlichen Höhlenforscher, der in einer dunklen Höhle arbeitet. Er trägt einen weißen Helm mit einer Stirnlampe, die ihm Licht spendet. Seine Kleidung ist rot und besteht aus einem strapazierfähigen Material, passend für die Bedingungen in der Höhle. In seiner rechten Hand hält er ein transparentes Netz, das an einem Rahmen befestigt ist, und scheint Wasser oder eine andere Flüssigkeit daraus zu entleeren. Die Höhle ist aus erkalteter Gesteinsmasse, die teilweise rau und uneben ist. Um den Forscher herum sind einige Steine und Erdkonturen sichtbar, die die natürliche Beschaffenheit der Höhle verdeutlichen. Im Hintergrund ist die Höhlenwand zu sehen, die verschiedenfarbige Schattierungen aufweist, was auf unterschiedliche mineralische Zusammensetzungen hindeutet. Es herrscht eine insgesamt schummrige Atmosphäre, die durch das Licht des Helms etwas aufgehellt wird.
Höhlenforscher Christian Roither.
Quelle: MATHEA FILM

Für Lisa Berger wiederum ist der Attersee seit ihrer Kindheit untrennbar mit ihrer großen Leidenschaft verbunden: dem Segeln. Hoch hinaus geht es für Marlies Raich schließlich in Begleitung von Johann Resch von der Bergrettung und Werner Schnetzer vom Klettersteigverein.

Gemeinsam nehmen sie den spektakulären Kugelzipf-Grat in Angriff. Österreichs größter Binnensee offenbart dabei so manches versteckte Juwel: von der mystischen Unterwasserwelt über naturbelassene Kaskaden, wie jene des Gimbachs, bis hin zu den beeindruckenden Gipfeln des Höllengebirges.

Ein Film von Matthea Holaus und Tamara König.

