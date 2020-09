Zauberberge - Die Wildnis der Hohen Tatra

Die kleine Verwandte des Luchses - eine Wildkatze.

Quelle: ORF/Thomas Hulik

Vielleicht, weil sie meist unter sich sind, denn die "Besuchszeit" in der unwirtlichen Bergwelt ist kurz. Im Juli und August kommen die Wanderer, und die Steilwände locken Kletterer aus aller Welt. Manche kehren von ihren Touren nicht mehr zurück - nicht zuletzt, weil die Hohe Tatra für ihre plötzlichen Wetterstürze berüchtigt ist.



Welche brutalen Kräfte in dieser scheinbaren Idylle walten können, zeigt die Wüste aus geknickten Bäumen, die bis heute an der Südflanke der Tatra zu sehen ist: tote Stämme, Bruchholz und Baumstümpfe, so weit das Auge reicht. Es war das Unwetter des Jahrhunderts. Am 19. November 2004 tobte ein Orkan über die Wälder der Hohen Tatra. Mit Windgeschwindigkeiten von 170 Kilometern pro Stunde schlug er eine Schneise der Verwüstung in die Wälder, 12.000 Hektar Wald wurden in wenigen Minuten vernichtet. Kurz darauf begruben wochenlange Schneefälle den Friedhof der Bäume. Diesen Orkan wird man nicht so bald vergessen: Die freien Flächen, die Löcher und Narben im Wald werden noch in Jahrzehnten sichtbar sein.