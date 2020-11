Yucatán - Im Land der Maya

Tropfsteinhöhle in Yucatán

Quelle: ORF/Herbert Nitsch

Der Österreicher Herbert Nitsch praktiziert neben seinem Beruf als Pilot einen außergewöhnlichen Hochleistungssport: Er taucht ohne Sauerstoffflaschen und hält als so genannter Freediver den Weltrekord im Tieftauchen.

Diese besondere körperliche Fähigkeit des Tauchers wollen Wissenschafter des mexikanischen Archäologie-Instituts nutzen, um erstmals einen Blick in jene versteckten Tunnel und Kammern der Kulthöhlen aus der Maya-Kultur zu werfen, die ihnen bisher verborgen geblieben sind: Eine abenteuerliche Tauchexpedition in die Tiefen der unterirdischen Höhlenwelt Yucatáns soll neue Erkenntnisse schaffen - für die Archäologen wissenschaftliches Neuland, für Herbert Nitsch ein Jugendtraum, der in Erfüllung geht.