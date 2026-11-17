Winteridylle in Vorarlberg - Auf Schiern über Berg und Tal

Dokumentation
Winteridylle in Vorarlberg - Auf Skiiern über Berg und Tal
Vom Kleinwalsertal im Norden bis ins Montafon im Süden: Ein Kamerateam hat eine sportliche Gruppe bei ihrer Skitour quer durch Vorarlberg begleitet.
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Es geht durch Skigebiete und freies Gelände, von einer Kulturregion in die nächste. Es ist eine Kombination aus Skifahren, Tourengehen und Freeriden. Jeden Tag eine neue Herausforderung, jeden Abend eine neue Geschichte. Der Film berichtet über eine ganz besondere Art, das Land zu bereisen.
Eine Dokumentation von Theresia Bilgeri