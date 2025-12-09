Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine beeindruckende Winterlandschaft in den Tiroler Alpen, speziell in der Zugspitzregion. Im Vordergrund sind schneebedeckte Berge sichtbar, deren Gipfel in verschiedenen Höhen aufragen. Der markanteste Berg ist spitz und von einer geschwungenen Schneeschicht bedeckt. Im unteren Bereich des Bildes sind bewaldete Hänge zu sehen, die ebenfalls mit Schnee bedeckt sind. Der Himmel ist klar und strahlend blau, was einen starken Kontrast zur weißen Schneelandschaft bietet. Das Bild vermittelt eine kalte, klare Winternatur, die die majestätische Schönheit der Alpenlandschaft zur Geltung bringt.

Dokumentation

Winter in der Tiroler Zugspitzregion mit Marlies Raich

Mit 2962 Metern hat sie die 3000er-Marke zwar knapp verpasst, an Imposanz mangelt es der Zugspitze aber trotzdem nicht.

Sendetermin
03.01.2026
11:25 - 12:05 Uhr

Natur-Doku

Natur

Legenden und Mythen ranken sich um den Gipfel, um dessen Erschließung vor gut hundert Jahren ein regelrechter Wettlauf ausgebrochen ist.

Das Bild zeigt eine winterliche Landschaft in der Tiroler Zugspitzregion. Der Boden ist mit Schnee bedeckt, und im Hintergrund sind Bäume sichtbar, die teilweise vom Schnee umgeben sind. Im Vordergrund stehen zwei Personen, die mit Alpakas interagieren. Eine männliche Person trägt eine blaue Jacke und eine rote Mütze mit einem bunten Muster. Sie hält ein Alpaka, das ein volles, braunes Fell hat und an einer Leine geführt wird. Neben ihm steht eine weibliche Person in einer roten Jacke und einer grauen Mütze. Sie schaut das andere Alpaka an, das ebenfalls ein braunes Fell hat. Die Szenen vermitteln eine freundliche und entspannte Atmoshäre.
Lamawanderung.
Quelle: ORF III

Der höchste Berg Deutschlands ragt wie eine Speerspitze über die gesamte Tiroler Zugspitzarena. Dort, wo schon Goethe auf seinem Weg nach Italien Halt gemacht hat, begibt sich Marlies Raich auf eine mindestens ebenso aufregende Reise.

In dieser "Land der Berge"-Produktion geht es gemeinsam mit charismatischen Einheimischen vorbei an eisigen Gipfeln, durch tief verschneite Ortschaften mitten hinein in eine atemberaubende Bergwelt.

Frau auf Skiern in der Tiroler Zugspitzregion
Auch für Marlies Raich gibt es noch Abenteuer auf Schiern zu erleben.
Quelle: ORF/ORF III/Tiroler Zugspitz Arena / Matej Kurzweil

Mit dabei auf dem bildgewaltigen Streifzug ist der 18-Seelen-Ort Mitteregg, den die Einheimischen liebevoll als das schönste Ende der Welt bezeichnen.

Außerdem erfahren wir mehr über die bewegte Seilbahngeschichte der Region, besuchen einen Jäger und sein besonderes Haustier und staunen nicht schlecht, wenn sich Marlies Raich mit den Skiern mutig in die "Neue Welt", die längste Freeride-Abfahrt der Alpen und damit in eines ihrer größten Abenteuer bei "Land der Berge" stürzt.

Eine Dokumentation von Diana Foidl.

