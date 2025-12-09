Winter in der Tiroler Zugspitzregion mit Marlies Raich

Auch für Marlies Raich gibt es noch Abenteuer auf Schiern zu erleben.

Quelle: ORF/ORF III/Tiroler Zugspitz Arena / Matej Kurzweil

Mit dabei auf dem bildgewaltigen Streifzug ist der 18-Seelen-Ort Mitteregg, den die Einheimischen liebevoll als das schönste Ende der Welt bezeichnen.



Außerdem erfahren wir mehr über die bewegte Seilbahngeschichte der Region, besuchen einen Jäger und sein besonderes Haustier und staunen nicht schlecht, wenn sich Marlies Raich mit den Skiern mutig in die "Neue Welt", die längste Freeride-Abfahrt der Alpen und damit in eines ihrer größten Abenteuer bei "Land der Berge" stürzt.



Eine Dokumentation von Diana Foidl.