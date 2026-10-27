Winter im Pongau

Heilige Drei Könige besuchen eine Familie im Gasteinertal

Quelle: ORF / Wolfgang Niedermair

Vom Stubnerkogel nach Norden blickt man in einen winterlichen Talkessel und fühlt sich über alle Dinge des Lebens erhaben. Wolfgang Niedermair hat die Region mit der Kamera besucht und erzählt, wie die Leute von hier über den Wechsel der Jahreszeiten denken.



Die alte bergbäuerliche Gemeinschaft ist hier noch über weite Strecken intakt, man kennt sich, man hilft sich und man feiert nachher auch gemeinsam. Im Bild oben ein Bauer beim Eisstockschießen auf einem Dach im Gasteinertal – eine nächtliche Tradition im winterlichen Pongau.



Eine Dokumentation von Wolfgang Niedermair