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Bauer zeigt auf einem schneebedeckten Dach bei Nacht seinen Teamkameraden die Zielrichtung beim Eisstockschießen, im Hintergrund leuchtet die Ortschaft.

Dokumentation

Winter im Pongau

Hohe Gipfel, weiße Berge, blauer Himmel, kolossales Panorama: In der kalten Jahreszeit erlebt man die Alpen kaum wo grandioser als im Gasteinertal.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
05.12.2026
10:00 - 10:45 Uhr

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Natur-Doku

Natur
Heilige Drei Könige besuchen eine Familie vor einem Haus mit weihnachtlicher Dekoration im Gasteinertal, umgeben von schneebedeckten Bergen.
Heilige Drei Könige besuchen eine Familie im Gasteinertal
Quelle: ORF / Wolfgang Niedermair

Vom Stubnerkogel nach Norden blickt man in einen winterlichen Talkessel und fühlt sich über alle Dinge des Lebens erhaben. Wolfgang Niedermair hat die Region mit der Kamera besucht und erzählt, wie die Leute von hier über den Wechsel der Jahreszeiten denken.

Die alte bergbäuerliche Gemeinschaft ist hier noch über weite Strecken intakt, man kennt sich, man hilft sich und man feiert nachher auch gemeinsam. Im Bild oben ein Bauer beim Eisstockschießen auf einem Dach im Gasteinertal – eine nächtliche Tradition im winterlichen Pongau.

Eine Dokumentation von Wolfgang Niedermair

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