Dokumentation
Winter im Kaisergebirge mit Marlies Raich
Tief verschneit und winterlich präsentiert sich St. Johann in Tirol in dieser Produktion. Marlies Raich begibt sich auf sportliche Abenteuer im Kaisergebirge und lernt die Menschen der Region besser kennen.
- 03.01.2026
- 10:40 - 11:25 Uhr
Eingebettet in die herrliche Winterlandschaft, bietet diese Dokumentation einen bunten Themenmix.
Dabei stellt Marlies Raich etwa ihre Treffsicherheit am Biathlon Schießstand unter Beweis oder schnallt sich - ganz im Stile der 80er Jahre - sogenannte "Pommes-Skier" an, um gemeinsam mit einer Gruppe bunter Vögel die Pisten unsicher zu machen.
Neben landschaftlichen Höhepunkten und sportlichen Abenteuern bietet diese Neuproduktion vor allem einen Einblick in das Leben und Denken der Menschen zwischen Wildem Kaiser und Kitzbüheler Horn.
Ein Film von Mathea Holaus.