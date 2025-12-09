Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine beeindruckende winterliche Landschaft im Kaisergebirge in Tirol. Die Szenerie ist geprägt von hohen, schneebedeckten Bergen, die im Hintergrund thronen, während im Vordergrund dichte Nadelwälder zu sehen sind, die ebenfalls mit Schnee bedeckt sind. Die Bäume sind teilweise sonnendurchflutet und erscheinen heller, während der Rest der Landschaft schattiger ist. Der Himmel ist klar und blau, was die Kälte und Frische des Morgens unterstreicht. Im Tal erstreckt sich eine weite, schneebedeckte Landschaft, die von einzelnen Nebelschwaden durchzogen ist. Hier sind auch sporadisch Wohngebäude und Straßen sichtbar, die sich durch die winterliche Landschaft schlängeln. Insgesamt vermittelt das Bild eine ruhige und friedliche Winteratmosphäre, die die natürliche Schönheit der Umgebung hervorhebt. Es handelt sich um eine Szene, die typisch für die Region St. Johann in Tirol ist und die sportlichen Abenteuer sowie das Leben der Menschen in dieser einzigartigen Gebirgslandschaft präsentiert.

Dokumentation

Winter im Kaisergebirge mit Marlies Raich

Tief verschneit und winterlich präsentiert sich St. Johann in Tirol in dieser Produktion. Marlies Raich begibt sich auf sportliche Abenteuer im Kaisergebirge und lernt die Menschen der Region besser kennen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
03.01.2026
10:40 - 11:25 Uhr

Mehr

Natur-Doku

Natur

Eingebettet in die herrliche Winterlandschaft, bietet diese Dokumentation einen bunten Themenmix.

Das Bild zeigt eine winterliche Szene im Kaisergebirge, umgeben von schneebedeckten Bergen. Im Vordergrund sieht man eine Biathlon-Schießstand, auf dem eine Frau auf einer Matte liegt und mit einem Biathlon-Gewehr zielt. Sie trägt eine sportliche Kleidung, die aus einer schwarzen Weste und einer Mütze besteht. Neben ihr steht ein Mann, der sie anleitet. Er trägt eine blaue Jacke und Schützer auf den Augen. Im Hintergrund sind schneebedeckte Hügel und einige Bäume sowie ein abgesperrter Bereich sichtbar, der mit einem gelben Banner mit dem Schriftzug „FISCHER“ gesäumt ist. Der gesamte Bereich ist von Schnee bedeckt, was die winterliche Atmosphäre unterstreicht.
Marlies Raich beim Biathlon mit Franz Puckl jun.
Quelle: MATHEA FILM

Dabei stellt Marlies Raich etwa ihre Treffsicherheit am Biathlon Schießstand unter Beweis oder schnallt sich - ganz im Stile der 80er Jahre - sogenannte "Pommes-Skier" an, um gemeinsam mit einer Gruppe bunter Vögel die Pisten unsicher zu machen.

Neben landschaftlichen Höhepunkten und sportlichen Abenteuern bietet diese Neuproduktion vor allem einen Einblick in das Leben und Denken der Menschen zwischen Wildem Kaiser und Kitzbüheler Horn.

Ein Film von Mathea Holaus.

