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Kleine Kapelle in verschneiter Landschaft am Waldrand

Dokumentation

Winter im Almenland

Nahe der steirischen Teichalm erstreckt sich das Almenland, eine Gegend, die zu allen Jahreszeiten zum Wandern und Verweilen einlädt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:

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Natur-Doku

Natur

Rund um die Gemeinden Passail, Fladnitz, Sankt Kathrein und Gasen gehen die Menschen im dort eingerichteten Naturpark noch bedachter mit dem Naturerbe um als sonst.

Schneelandschaft mit fünf Langläufern
Langlaufloipe Almenland / Teichalm
Quelle: ORF/WOLFGANG SCHERZ/Mellacher

Gestalter Wolfgang Scherz hat in dieser "Landleben"-Folge filmisch festgehalten, wie die Menschen hier im Winter leben – teils mit der bäuerlichen Arbeit außer Haus und im Haus, die diese Saison traditionell mit sich bringt, teils in der Freizeit, wo die weiße Pracht für eine willkommene Abwechslung im Jahreszeitenrhythmus sorgt.

Eine Dokumentation von Wolfgang Scherz.

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