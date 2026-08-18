Dokumentation
Wildnisse im Herzen Europas - Österreichs Nationalparks
Vom Gletscher bis zum Steppensee beherbergt Österreich Landschaften, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Wichtige Teile dieser Regionen sind durch Nationalparke geschützt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 16.09.2026
- 16:10 - 17:45 Uhr
Das schroffe Hochgebirge der Hohen Tauern, die wilden Wälder der Kalkalpen, die Aulandschaften der Donau vor Wien (Bild oben), die salzhältigen Lacken des Neusiedler Sees, die senkrechten Felswände im Gesäuse und die Mäander des Thayatals - sechs einzigartige Lebensräume, sechs Paradiese der Artenvielfalt, die eines verbindet: Sie alle werden von Nationalparks behütet.
Dieses Naturerbe Österreichs porträtiert die Dokumentation Barbara Fally-Puskás. Durch die Sendung führt mit Helmut Pechlaner ein Insider in Sachen Nationalparks, ein Mann, der in Natur- und Artenschutzfragen stets mitgemischt hat und diese Naturjuwele nun mit seinem Enkel Simon besucht.
Die sechs österreichischen Nationalparks sind lebendige Vorzeigeprojekte, die Naturräume bewahren, bedrohten Tierarten sowie komplexen Lebensgemeinschaften eine Überlebenschance geben und altes Kulturland hegen und pflegen. Filmemacherin Barbara Fally-Puskás machte sich auf eine filmische Entdeckungsreise - von den Hohen Tauern ins Thayatal, vom Gesäuse in die Donauauen, von den Kalkalpen zum Neusiedler See.
Von Anbeginn haben sich die "Universum"-Filmer auch mit der heimischen Tier- und Pflanzenwelt auseinandergesetzt.
Jahr für Jahr entstanden zum Teil international preisgekrönte Dokumentationen über die Naturjuwele vor unserer Haustür. Unter Verwendung dieses reichhaltigen Archivs entstand nun ein Film über alle sechs Nationalparks - der einen Blick in die Vergangenheit wirft, über aktuelle Forschungen berichtet und eine Ausschau in die Zukunft wagt.
Ob als Tierarzt, Zoodirektor, Privatmann, Präsentator von Fernsehsendungen oder Präsident des WWF - Helmut Pechlaner hat sich ein Leben lang für den Schutz bedrohter Tierarten und den Erhalt ihrer Lebensräume eingesetzt. Diesmal steht der Fernsehprofi vor einer neuen Aufgabe: Für die Jubiläumssendung reist er mit seinem Enkelkind Simon durch die sechs Nationalparks Österreichs.
Der Großvater ist gefordert. Ein Kind will nicht nur wandern und dem Opa beim Moderieren zuhören. Simon möchte mehr erleben. Also muss Pechlaner auf Felsen klettern, in der Nacht Krebse suchen, durch die eiskalte Thaya waten, mit Norikern über Stock und Stein wandern und durch die Donauauen rudern.
Damit gewinnt auch Helmut Pechlaner den ihm wohlbekannten Lebensräumen neue Aspekte ab: "Ich hatte doch tatsächlich das Gefühl, sehr viel von dieser Welt gesehen zu haben und in Österreich nahezu jeden Fleck zu kennen. Aber erst mit einem achtjährigen Kind an meiner Seite ist mir aufgefallen, was ich bisher alles übersehen habe."
Mehrere Wochen war das Team unter der Regie von Barbara Fally-Puskás mit Helmut Pechlaner und seinem Enkel Simon in den österreichischen Nationalparks unterwegs. Entstanden ist ein abwechslungsreicher Überblick über die schönsten Naturplätze unserer Heimat, über das Wesen und die Kostbarkeiten der Nationalparks sowie über die Forschungsarbeiten, die dort stattfinden.
Puskás: "Jeder kennt Helmut Pechlaner, seine Art Sachverhalte zu schildern oder wie er seiner persönlichen Meinung Ausdruck verleiht. Er ist ein Fernsehprofi, der fast zu jedem Thema etwas zu sagen weiß und es klingt immer gut. Mit seinem Enkel an der Seite lernen wir eine weitere Facette von ihm kennen. In der Rolle als Großvater waren Szenen möglich, die er alleine so nie gemacht hätte."
Dokumentation von Barbara Fally-Puskás.