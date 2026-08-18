Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Natur
  4. Wildnisse im Herzen Europas - Österreichs Nationalparks
Nationalpark Donauauen

Dokumentation

Wildnisse im Herzen Europas - Österreichs Nationalparks

Vom Gletscher bis zum Steppensee beherbergt Österreich Landschaften, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Wichtige Teile dieser Regionen sind durch Nationalparke geschützt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
16.09.2026
16:10 - 17:45 Uhr

Mehr

Natur-Doku

Natur

Mehr zum Thema

eine Kuh

Wunderbares Österreich

Das schroffe Hochgebirge der Hohen Tauern, die wilden Wälder der Kalkalpen, die Aulandschaften der Donau vor Wien (Bild oben), die salzhältigen Lacken des Neusiedler Sees, die senkrechten Felswände im Gesäuse und die Mäander des Thayatals - sechs einzigartige Lebensräume, sechs Paradiese der Artenvielfalt, die eines verbindet: Sie alle werden von Nationalparks behütet.

Nationalpark Hohen Tauern
Nationalpark Hohen Tauern
Quelle: ORF/Interspot

Dieses Naturerbe Österreichs porträtiert die Dokumentation Barbara Fally-Puskás. Durch die Sendung führt mit Helmut Pechlaner ein Insider in Sachen Nationalparks, ein Mann, der in Natur- und Artenschutzfragen stets mitgemischt hat und diese Naturjuwele nun mit seinem Enkel Simon besucht.
Die sechs österreichischen Nationalparks sind lebendige Vorzeigeprojekte, die Naturräume bewahren, bedrohten Tierarten sowie komplexen Lebensgemeinschaften eine Überlebenschance geben und altes Kulturland hegen und pflegen. Filmemacherin Barbara Fally-Puskás machte sich auf eine filmische Entdeckungsreise - von den Hohen Tauern ins Thayatal, vom Gesäuse in die Donauauen, von den Kalkalpen zum Neusiedler See.

Nationalpark Donauauen
Nationalpark Donauauen - erst von oben erkennt man die Weite
Quelle: ORF/Interspot

Von Anbeginn haben sich die "Universum"-Filmer auch mit der heimischen Tier- und Pflanzenwelt auseinandergesetzt.

Jahr für Jahr entstanden zum Teil international preisgekrönte Dokumentationen über die Naturjuwele vor unserer Haustür. Unter Verwendung dieses reichhaltigen Archivs entstand nun ein Film über alle sechs Nationalparks - der einen Blick in die Vergangenheit wirft, über aktuelle Forschungen berichtet und eine Ausschau in die Zukunft wagt.

Helmut Pechlaner mit seinem Enkel Simon am Neusiedler See im Sonnenuntergang
Helmut Pechlaner mit seinem Enkel Simon am Neusiedler See
Quelle: ORF/Interspot

Ob als Tierarzt, Zoodirektor, Privatmann, Präsentator von Fernsehsendungen oder Präsident des WWF - Helmut Pechlaner hat sich ein Leben lang für den Schutz bedrohter Tierarten und den Erhalt ihrer Lebensräume eingesetzt. Diesmal steht der Fernsehprofi vor einer neuen Aufgabe: Für die Jubiläumssendung reist er mit seinem Enkelkind Simon durch die sechs Nationalparks Österreichs.

Der Großvater ist gefordert. Ein Kind will nicht nur wandern und dem Opa beim Moderieren zuhören. Simon möchte mehr erleben. Also muss Pechlaner auf Felsen klettern, in der Nacht Krebse suchen, durch die eiskalte Thaya waten, mit Norikern über Stock und Stein wandern und durch die Donauauen rudern.

Nationalpark Hohen Tauern
Nationalpark Hohen Tauern
Quelle: ORF/Interspot

Damit gewinnt auch Helmut Pechlaner den ihm wohlbekannten Lebensräumen neue Aspekte ab: "Ich hatte doch tatsächlich das Gefühl, sehr viel von dieser Welt gesehen zu haben und in Österreich nahezu jeden Fleck zu kennen. Aber erst mit einem achtjährigen Kind an meiner Seite ist mir aufgefallen, was ich bisher alles übersehen habe."

Mehrere Wochen war das Team unter der Regie von Barbara Fally-Puskás mit Helmut Pechlaner und seinem Enkel Simon in den österreichischen Nationalparks unterwegs. Entstanden ist ein abwechslungsreicher Überblick über die schönsten Naturplätze unserer Heimat, über das Wesen und die Kostbarkeiten der Nationalparks sowie über die Forschungsarbeiten, die dort stattfinden.

Puskás: "Jeder kennt Helmut Pechlaner, seine Art Sachverhalte zu schildern oder wie er seiner persönlichen Meinung Ausdruck verleiht. Er ist ein Fernsehprofi, der fast zu jedem Thema etwas zu sagen weiß und es klingt immer gut. Mit seinem Enkel an der Seite lernen wir eine weitere Facette von ihm kennen. In der Rolle als Großvater waren Szenen möglich, die er alleine so nie gemacht hätte."

Dokumentation von Barbara Fally-Puskás.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.