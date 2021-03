Wildnisse im Herzen Europas - Österreichs Nationalparks

Nationalpark Hohen Tauern

Quelle: ORF/Interspot

Dieses Naturerbe Österreichs porträtiert die Dokumentation Barbara Fally-Puskás. Durch die Sendung führt mit Helmut Pechlaner ein Insider in Sachen Nationalparks, ein Mann, der in Natur- und Artenschutzfragen stets mitgemischt hat und diese Naturjuwele nun mit seinem Enkel Simon besucht.

Die sechs österreichischen Nationalparks sind lebendige Vorzeigeprojekte, die Naturräume bewahren, bedrohten Tierarten sowie komplexen Lebensgemeinschaften eine Überlebenschance geben und altes Kulturland hegen und pflegen. Filmemacherin Barbara Fally-Puskás machte sich auf eine filmische Entdeckungsreise - von den Hohen Tauern ins Thayatal, vom Gesäuse in die Donauauen, von den Kalkalpen zum Neusiedler See.