Wildnisse im Herzen Europas - Österreichs Nationalparks

Nationalpark Hohen Tauern

Quelle: ORF/Interspot

Damit gewinnt auch Helmut Pechlaner den ihm wohlbekannten Lebensräumen neue Aspekte ab: "Ich hatte doch tatsächlich das Gefühl, sehr viel von dieser Welt gesehen zu haben und in Österreich nahezu jeden Fleck zu kennen. Aber erst mit einem achtjährigen Kind an meiner Seite ist mir aufgefallen, was ich bisher alles übersehen habe."



Mehrere Wochen war das Team unter der Regie von Barbara Fally-Puskás mit Helmut Pechlaner und seinem Enkel Simon in den österreichischen Nationalparks unterwegs. Entstanden ist ein abwechslungsreicher Überblick über die schönsten Naturplätze unserer Heimat, über das Wesen und die Kostbarkeiten der Nationalparks sowie über die Forschungsarbeiten, die dort stattfinden.