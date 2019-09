Wildes Wasser, blanker Fels

Am Eingang des Gesäuses und im Mittelpunkt der Geschichte steht ein ehemals bedeutendes Zentrum der Wissenschaft, das weltberühmte Benediktinerstift Admont. Hinter seinen dicken Mauern verbirgt das Stift die größte Klosterbibliothek der Welt. Gemeinsam mit dem Historiker Josef Hasitschka haben die Filmemacher unter 200.000 Büchern und zahllosen Schriften längst vergessene Dokumente ausgegraben, die von der abenteuerlichen Entdeckung dieses einst so wilden Landstrichs berichten.



"Diese Bibliothek mit ihren unzähligen vergilbten Dokumenten ist wie eine Zeitmaschine, in der die Geschichte lebendig wird. Es waren berührende Momente, als alte Originalhandschriften wieder ans Licht gebracht wurden, mit deren Hilfe wir dann auch unseren Film authentisch und detailgetreu erzählen konnten", freut sich Produktionsleiterin Rita Schlamberger, die auf genaueste Recherchen in diesem Film besonderen Wert gelegt hat.