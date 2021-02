Wildes Irland - Ungezähmte Insel am Rande Europas

Kegelrobbenkolonie auf Blasket Island; Co. Kerry, Irland.

Quelle: ORF/Crossing the Line Productions/George Karbus

Auf Blasket Island, karg und von Menschen vor Jahrzehnten wieder verlassen, ist ein Naturspektakel zu bestaunen, das man eher in der Antarktis vermuten würde: Eine kaum zählbare Menge von Kegelrobben versammelt sich im Winter an den Sandstränden der kleinen Insel. Die Männchen messen sich in teils blutigen Kämpfen und buhlen um die Weibchen.



Im County Clare, am Rande des Burren, einer Kalksteinplatte, die gewaltige tektonische Kräfte aus dem Meer geschoben haben, finden Turmfalken ein üppiges Nahrungsangebot: kleine Nagetiere, denen die Furchen und Ritzen der bizarren Karstlandschaft einen guten Lebensraum bieten. Die Falken haben sich das Gebiet um eine alte Abtei zum Revier gemacht. Das nördliche Hochland ist dagegen das Revier des "Königs": Nach vielen Jahrzehnten ist der Steinadler in die Berge von Donegal zurückgekehrt. Einige Paare wurden wiederangesiedelt und stellen ihre Flugkünste auch in heftigen Atlantikwinden unter Beweis. Noch ist nicht sicher, ob sich die Population halten können wird.