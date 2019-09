Wilde Wasser, schroffe Grate - Unterwegs in der Reißeckgruppe

Portraitiert werden Menschen, die mit dieser Bergwelt verwurzelt sind, die seit vielen Jahren hier leben oder beruflich hier zu tun haben. Der Film gibt Einblick in ihre abgeschiedene Arbeitswelt und ihren Arbeitsalltag. Da ist zum Beispiel Erna Rosenauer, die seit mehr als 40 Jahren die Kattowitzer Hütte in der Ankogelgruppe bewirtschaftet. Von Mitte Juni bis Mitte September verbringen sie jeden Sommer in den Bergen, um ihre Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten zu verwöhnen, ihnen aber auch Schutz zu bieten, wenn das Wetter einmal überraschend umschlägt und ein weiterer Aufstieg nicht möglich ist.