Wilde Bretagne

Diese Gegend der Kontraste ist berühmt für ihre zahlreichen Schätze und atemberaubenden Landschaften. Doch die bretonische Küste hat noch mehr zu bieten. Der Film folgt den ersten Flugversuchen einer jungen Silbermöwe, schließt sich der epischen Reise eines Atlantischen Lachses an und begleitet die aufregende Suche eines Igels nach Nahrung, um so einen Einblick in die Tierwelt der wilden Bretagne zu bieten. Die Magie dieses einzigartigen Landstrichs erschließt sich über spektakuläre Bilder - und seine Tiere, die die Geschichte der Bretagne fortwährend weiterschreiben.