Wilde Appalachen - Die Berge der Cherokee

Indian Summer in den Appalachen

Quelle: ORF/AV Dokumenta

Doch in den Appalachen gibt es auch eine Menge Großtiere: Schwarzbären bevölkern in großer Zahl die Wälder. Der Film verfolgt eine Bärenfamilie - von jenem Moment, wenn die Bärenbabys ihre ersten Gehversuche machen bis zum Zeitpunkt, wenn sie erwachsen auf eigenen Beinen ihr Leben meistern. Alles in diesen Wäldern ist für die kleinen Bären aufregend. Der Film fängt berührende Momente ihres Spiels ein - bis in die Kronen der Bäume.



Aber die Hauptattraktion ist die außergewöhnliche Landschaft der Appalachen - mit den berühmten Wäldern in ihren jahreszeitlich verschiedenen Erscheinungsformen. Im Frühjahr sprießen die Pflanzen in zartem Grün, im Herbst erfüllt eine bunte Palette an glühenden Farben die Wälder. Manchmal verhüllen dichte Nebel die Landschaft, aus der sich die geisterhaften Silhouetten von Hirschen oder wilden Truthähnen lösen. Dann wieder scheinen sich die Bergkämme unendlich ins Blau des Himmels zu erstrecken - wie Wellen in einem Meer von Bäumen.





Der Film wird von einer von Steven Faux speziell komponierten Bluegrass- und Cherokee-Musik unterstützt, die großteils im Stammesgebiet aufgenommen wurde. Sie enthält Teile, die von Eddie Bushyhead auf der Cherokee-Rohrflöte gespielt wird. Dieses Instrument hat der Cherokee-Musiker "wiedererfunden", nachdem es nach dem "Pfad der Tränen" in Vergessenheit geraten war. Heute ist Eddie Bushyhead einer von zwei Personen, die dieses außergewöhnliche Instrument spielen.