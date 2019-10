Wiener Wälder - Grüne Juwele

Mittelspecht - auch ein Bewohner von Ottakring

Quelle: ORF/Georg Riha

Georg Rihas filmischer Streifzug führt durch das Erlebnis "Wald" in all seiner unglaublichen Vielfalt im Wandel der Jahreszeiten. Über einen Zeitraum von zwei Jahren gelang es einem Team von zirka 40 Personen in insgesamt 62 Drehtagen einen filmischen Streifzug zu unternehmen, der dem Zuschauer das Erlebnis "Wald" in seiner unglaublichen Vielfalt näher bringt. "Wiener Wälder" entdeckt die Tiere des Waldes in ihren Verstecken und beobachtet die Natur im Wandel der Jahreszeiten.



Nicht zuletzt durch die herausragenden Aufnahmesysteme wie die Kameraseilbahn Camcat und die außergewöhnliche Zeitrafferkamera CamTL35 werden Bildmontagen gezeigt, in denen idyllische Impressionen mit ungewöhnlichen Kameraperspektiven und Ansichten wechseln.