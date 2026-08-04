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Reichensteinhütte in Eisenerz

Dokumentation

Weitwandern in der Hochsteiermark

"Land der Berge" ist dieses Mal unterwegs auf dem Weitwanderweg "BergZeitReise" in der Hochsteiermark. Prominenter Erzähler ist Schauspieler und Kabarettist Fritz Egger.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
05.09.2026
10:00 - 10:45 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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Natur-Doku

Natur

Von Eisenerz über den Hochschwab, die Hohe Veitsch, durch das Mürztal bis zur Rax führt der Weg über schroffe Bergrücken und felsige Gipfel.

Aufstieg auf den Reichenstein
Aufstieg auf den Reichenstein
Quelle: ORF/splashfilm

Erzherzog Johann hat hier seinen Fußabdruck hinterlassen und Peter Rosegger ausführlich die von ihm geliebte Waldheimat beschrieben. In Mürzzuschlag wurde die erste Bergrettung der Welt gegründet, und das Stuhleck kann als Wiege des alpinen Skilaufs bezeichnet werden. Im Bild oben die Reichensteinhütte in Eisenerz.

Die Wanderroute "BergzeitReise" ist Teil des steirischen Weitwanderwegs "Vom Gletscher zum Wein" und führt durch die wohl anspruchsvollsten Abschnitte. Schnell wird die Landschaft alpiner, Bäume und Wälder machen Platz für Felsen und Almen. Dazwischen spiegelt sich immer wieder das Sonnenlicht in klaren blauen und grünen Seen.

Eine Dokumentation von Holger Bruckschweiger

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