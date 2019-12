Weinviertel - Weites Land

Weinberg im Herbst

Quelle: ORF/AV Dokumenta

Die Weiten des Weinviertels erstrecken sich nördlich der Donau am Ende der östlichen Ausläufer des Alpenbogens zwischen Eggenburg im Westen bis zur slowakischen Grenze im Osten. Im Norden umfassen Thaya und dann im Osten die March mit ihren Aulandschaften das Land. Es ist nicht so leicht, die Besonderheiten dieses flachen Landstrichs mit seinen sanften Hügelformationen auf den ersten Blick zu entdecken.



Der Wein, der dem Land den Namen gab, wurde erst zu einer Zeit kultiviert, als das Weinviertel schon Tausende Jahre Siedlungsgeschichte hinter sich hatte. Wo sich heute idyllische Kellergassen an Hausberge schmiegen, jagten bereits in der Eiszeit Menschen Mammuts. Das war bereits zu jener Zeit, als aus den Flusstälern im Westen die Winde den Löss, der die Fruchtbarkeit des Weinviertels begründete, ins Land bliesen. Doch der Wein, der besonders gut auf diesem Lössboden gedeiht, kam erst viel später ins Land.