Wasserreich – Vorarlbergs Bäche, Seen und Wasserfälle

Spullersee Dalaas Roschanek

Quelle: ORF/Raphaela Stefandl

Die Universität Konstanz kühlt so seit Jahren schon ihre Hörsäle - CO2 neutral und somit klimaschonend. Im Bodensee bedroht die Quagga-Muschel Fischbestände. Sie ist wegen der Besiedelung der Rohrleitungen im Visier von Forschungen und Behörden.



Das Leben in Bächen und kleinen Seen ist Indikator für die Intaktheit der Natur. Krebse und eine Vielfalt an Kleinstlebewesen sind dort anzutreffen. In aufwändigen Verfahren werden regelmäßig Untersuchungen der Gewässer durchgeführt. Das Trinkwasser ist zum großen Teil in Vorarlberg völlig unbehandelt. Neue Messmethoden haben kritische Substanzen in Gewässern nachgewiesen, die sich kaum mehr natürlich abbauen: Fluorchemikalien, die sogenannten PFAS. Erschreckend ist, dass selbst in entlegenen Bergseen PFAS nachgewiesen wurden. Die Kläranlagen rüsten auf, um diese Stoffe herauszufiltern.