Dokumentation
Wanderimker - Den Blüten auf der Spur
Von der Kirschblüte in der Scharten im Bezirk Eferding, über die oberösterreichische Voralpen-Region nahe dem Katzenstein und dem Laudachsee bei Gmunden zeigt Carola Wachholder, wie dort Wanderimker mit ihren Bienenvölkern von Blüte zu Blüte ziehen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 25.09.2025
- 11:55 - 12:20 Uhr
Erst diese Naturverbundenheit fördert die essenzielle Rolle der Bienen für den Obstbau, darüber hinaus dient sie dem Erhalt der Artenvielfalt.
Das Bild von Wanderimkern, die mit der so genannten "Buglkraxn" - einem Holzgestell, auf dem die Bienenstöcke am Rücken transportiert werden - in unwegsamen Geländen unterwegs sind verschwindet, so wie die alte Tradition des Honigschleuderns, die von modernen Verfahren abgelöst wird.
Ein Film von Carola Wachholder.