Eine Honigbiene sitzt auf weißen Blüten und sammelt Nektar bei sonnigem Licht.

Dokumentation

Wanderimker - Den Blüten auf der Spur

Von der Kirschblüte in der Scharten im Bezirk Eferding, über die oberösterreichische Voralpen-Region nahe dem Katzenstein und dem Laudachsee bei Gmunden zeigt Carola Wachholder, wie dort Wanderimker mit ihren Bienenvölkern von Blüte zu Blüte ziehen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.09.2025
11:55 - 12:20 Uhr

Mehr

Natur-Doku

Natur

Erst diese Naturverbundenheit fördert die essenzielle Rolle der Bienen für den Obstbau, darüber hinaus dient sie dem Erhalt der Artenvielfalt.

Ein Imker zeigt einer Frau eine mit Bienen besetzte Wabe vor einer malerischen Berglandschaft.
Imker Manfred Arnezeder und Gestalterin Carola Wachholder bei der Kontrolle eines Bienenstocks.
Quelle: ORF/ORF-OÖ/Gaby Wachholder

Das Bild von Wanderimkern, die mit der so genannten "Buglkraxn" - einem Holzgestell, auf dem die Bienenstöcke am Rücken transportiert werden - in unwegsamen Geländen unterwegs sind verschwindet, so wie die alte Tradition des Honigschleuderns, die von modernen Verfahren abgelöst wird.

Ein Film von Carola Wachholder.

