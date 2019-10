Waldviertel - Vom Zauber des rauen Landes

Die "unergründbare Anmutung" des Waldviertels wird auch durch das geologische Phänomen eines uralten Riesengebirges verstärkt, das älter ist als die Alpen - jene tonnenschweren Gneis- oder Granitblöcke, die in den skurrilsten Formen, wie von Riesenhand verstreut, an vielen Orten zu finden sind.



Bis in die Altsteinzeit zurück reicht die Beeinflussung dieser Naturlandschaft durch den Menschen. Eines der weltweit bekanntesten archäologischen Fundstücke stammt aus dem Waldviertel - die 1908 gefundene, elf Zentimeter hohe Statuette einer Frau, die "Venus von Willendorf".