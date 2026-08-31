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Winterlandschaft mit Bäumen voll Raureif

Dokumentation

Waldviertel - Vom Zauber des rauen Landes

Über vier Jahreszeiten hinweg porträtiert Naturfilmer Kurt Mündl die raue Schönheit des Waldviertels, eine der ältesten Kultur- und Naturlandschaften Österreichs.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
16.10.2026
14:15 - 15:00 Uhr

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Natur-Doku

Natur

Sonne, Regen, Wind und Schnee haben hier Natur und Mensch besonders stark geprägt und dem niederösterreichischen Landesteil seinen mystischen Zauber verliehen - endlos scheinende Wälder, wilde Flüsse, sumpfige Teiche und romantische Hochmoore prägen die Landschaft.

Die "unergründbare Anmutung" des Waldviertels wird auch durch das geologische Phänomen eines uralten Riesengebirges verstärkt, das älter ist als die Alpen - jene tonnenschweren Gneis- oder Granitblöcke, die in den skurrilsten Formen, wie von Riesenhand verstreut, an vielen Orten zu finden sind.

Bis in die Altsteinzeit zurück reicht die Beeinflussung dieser Naturlandschaft durch den Menschen. Eines der weltweit bekanntesten archäologischen Fundstücke stammt aus dem Waldviertel - die 1908 gefundene, elf Zentimeter hohe Statuette einer Frau, die "Venus von Willendorf".

Steinformation - Riesiger Granitfelsen zwischen Laubbäumen im Herbst - Nebelschwaden
Dokumentation -

Waldviertel - Vom Zauber des rauen Landes1/5

Die berühmten Waldviertler Wackelsteine sind nicht selten Kraftplätze.

Sendungsbereich:
Natur
Quelle:
Quelle: ORF/Power of Earth/Kurt Mündl
Burgruine im Nebel auf einem Felsen - im Vordergrund Bäume
Dokumentation -

Waldviertel - Vom Zauber des rauen Landes2/5

Ruine Kollmitz

Sendungsbereich:
Natur
Quelle:
Quelle: ORF/Power of Earth/Kurt Mündl
Rehfamilie in der offenen Waldviertler Landschaft auf einem abgeernteten Feld im Herbst
Dokumentation -

Waldviertel - Vom Zauber des rauen Landes3/5

Rehfamilie in der offenen Waldviertler Landschaft

Sendungsbereich:
Natur
Quelle:
Quelle: ORF/Power of Earth/Kurt Mündl
Bäume in Herbstfarben, davor in Streifen angelegte, abgeerntete Felder
Dokumentation -

Waldviertel - Vom Zauber des rauen Landes4/5

Bäume in Herbstfarben

Sendungsbereich:
Natur
Winterlandschaft mit Bäumen voll Raureif
Dokumentation -

Waldviertel - Vom Zauber des rauen Landes5/5

Winterlandschaft

Sendungsbereich:
Natur
Quelle:
Quelle: ORF/Power of Earth/Kurt Mündl

Selbst in den rauesten Zonen des Waldviertels werden seit Jahrhunderten Pflanzen kultiviert - Mohn, Flachs und Kartoffel sind charakteristisch für diese "Natur aus Menschenhand". Der Autor führt auch durch eine faszinierende Tierwelt und zeigt das reiche Leben am und unter Wasser in den Hochmooren, Teichen und Flüssen.

Kurt Mündl hat all dies in eindrucksvollen und berührenden Bildern eingefangen - in den Wäldern, Hügeln und Tälern des nördlichen Waldviertels, den Hochmooren, im Kamptal und bei den Karpfenfischern der unzähligen Teichlandschaften.

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