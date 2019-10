Wachau - Land am Strome

Seit der Römerzeit ist die Wachau Weinland - heute kann sich das "Land am Strome" mit seinen Weißweinen mit jeder Weinbauregion der Welt messen. Einer aus der ersten Garde dieser Winzer, Leo Alzinger, führt durch die Arbeits- und Lebenswelt der Wachauer Weinbauern - Winzer sein, "das ist ein Beruf, den man leben muss, man kann nur so zum Erfolg kommen, wenn man sein Herz in das Ganze integriert", sagt Alzinger.