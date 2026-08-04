Dokumentation
Vulkane am Bodensee - eine Zeitreise
"Des Herrgotts Kegelspiel" nannte der Dichter Ludwig Finckh die Kette der Vulkane am Bodensee.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 03.09.2026
- 11:50 - 12:15 Uhr
Sie entstanden vor 15 Millionen Jahren, waren Heimat für das Urpferdchen "Hipparion" und für Steinzeitjäger, die hier auf die Pirsch nach Rentieren gingen. Im Mittelalter krönten riesige Festungen wie der Hohentwiel (Bild oben) die Vulkane.
Heute zeigt eine 3D-Animation in Ego view-Perspektive das mittelalterliche Leben. Und die Mountainbiker machen ihn zur WM-Strecke. "Unterwegs beim Nachbarn" zeigt eine Zeitreise über 15.000 Jahre.
Eine Dokumentation Ingrid Bertel