Das Bild zeigt eine Hirtin, die in einer bergigen Landschaft steht und Schafe betreut. Im Vordergrund sind zahlreiche Schafe, die auf einer grünen Wiese grasen. Die Schafe haben unterschiedliche Fellfarben, einschließlich Weiß, Grau und Braun. Im Hintergrund erhebt sich die beeindruckende Berglandschaft der Sextener Dolomiten, die von verschiedenen Felsformationen und Gipfeln geprägt ist. Der Himmel ist teilweise bewölkt, und die Sonne scheint, wodurch die Szenerie von sanften Licht- und Schattenspielen geprägt ist. Auf der linken Seite des Bildes sieht man einen dichter bewaldeten Hang, während im unteren Teil des Bildes eine Talebene mit einer kleinen Ortschaft zu erkennen ist. Die Hirtin trägt warme, praktische Kleidung und hat einen Rucksack auf dem Rücken. Sie steht aufrecht, mit einem Stock in der Hand, und beobachtet die Schafe, die sich in der nahen Umgebung bewegen. Die gesamte Szene vermittelt ein Gefühl von Ruhe und Verbundenheit mit der Natur.

Dokumentation

Von Hirtinnen und Wölfen

Mitten in der rauen Schönheit der Berge trotzen einige wenige Idealistinnen Wind, Wetter - und dem Wolf.

28.03.2026
11:30 - 12:15 Uhr

Das Bild zeigt eine Hirtin in einer alpinen Landschaft. Sie sitzt entspannt auf einer Wiese, umgeben von hohem, grünem Gras. Ihr Haar ist lockig und unordentlich, und sie trägt ein ärmelloses Top sowie Shorts. Neben ihr liegt eine gesattelte Tasche, die an einem Stock befestigt ist. Im Hintergrund sind das üppige Grün der Wiesen und sanfte, bewaldete Hügel zu sehen, die in der Ferne in die höher gelegenen Berge übergehen. Der Himmel ist klar und es gibt nur wenige Wolken. Die gesamte Szenerie strahlt Ruhe und Naturverbundenheit aus.
Hirtin Anna Franziska Huber auf der Alm.
Leopold Fuchs begleitet moderne Hirtinnen wie Anna, die jeden Sommer mit ihren Schafen in die Einsamkeit der Berge zieht, sowie Jäger, Biobauern und Naturschützer, die alle auf ihre Weise versuchen, ein uraltes Gleichgewicht wiederherzustellen: jenes zwischen Mensch, Tier und Wildnis.

Zwischen traditionellem Hirtenwesen, beeindruckender Natur und der Rückkehr der großen Beutegreifer erzählt der Film vom Mut, der Hingabe und der Suche nach neuen Wegen für ein Leben mit dem Wolf.

Das Bild zeigt eine Herde von Schafen, die in einem natürlichen Lebensraum in den Bergen grast. Im Vordergrund befindet sich ein großer, weißer Herdenschutzhund, der aufmerksam die Umgebung beobachtet. Der Hund hat ein dickes, lockiges Fell und eine ausgeglichene Haltung. Hinter ihm sind zahlreiche Schafe zu sehen, die überwiegend helles, wolliges Fell haben. Einige Schafe schauen direkt in die Kamera, während andere mit dem Kopf nach unten zum Grasen geneigt sind. Der Hintergrund ist unscharf, was den Fokus auf den Hund und die Schafe legt. Die Atmosphäre wirkt ruhig und idyllisch, mit der wilden Natur der Berge als Kulisse.
Dieser Herdenschutzhund verschwindet fast in seiner Herde.
