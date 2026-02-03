Dokumentation
Vom Weißensee in die Karnischen Alpen - aus der Reihe "Die Berge der Zukunft"
Der Weißensee in Kärnten wird oft als der "Fjord der Alpen" bezeichnet, aufgrund seiner beeindruckenden Felsen und des klaren, tiefblauen Wassers.
Der höchste, reinste und vielleicht malerischste Bergsee in den österreichischen Alpen liegt auf 930 Metern Höhe in den östlichen Gailtaler Alpen.
Diese "Land der Berge"-Neuproduktion begleitet verschiedene Menschen, die mit dem Weißensee verbunden sind, darunter Sportler wie Magdalena Lobnig und Einheimische, die traditionelle Handwerkskunst wie Fischveredelung und Bootsbau pflegen.
Ein Film von Andrea Eidenhammer.