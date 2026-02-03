Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine panoramaartige Landschaft des Weißensees in den österreichischen Alpen. Der See hat eine tiefblaue Farbe und wird von angrenzenden Bergen und Wäldern umrahmt. Auf der linken Seite ist eine kleine Ansiedlung mit mehreren Gebäuden zu erkennen, die sich entlang des Ufers erstreckt. Die Umgebung ist mit grünen Wiesen und Bäumen bewachsen. Im Hintergrund erheben sich die hohen, schroffen Berge der Karnischen Alpen, die mit einigen bewaldeten Hängen und schneebedeckten Gipfeln versehen sind. Die Himmel ist teilweise bewölkt, was für eine weiche Lichtstimmung sorgt. Die gesamte Szene vermittelt ein Gefühl von Ruhe und natürlicher Schönheit.

Dokumentation

Vom Weißensee in die Karnischen Alpen - aus der Reihe "Die Berge der Zukunft"

Der Weißensee in Kärnten wird oft als der "Fjord der Alpen" bezeichnet, aufgrund seiner beeindruckenden Felsen und des klaren, tiefblauen Wassers.

Datum:
14.03.2026
11:30 - 12:15 Uhr

Natur-Doku

Natur
Das Bild zeigt den Weissensee in Österreich an einem sonnigen Sommertag. Im Vordergrund sind grüne Schilfrohre und Pflanzen am Ufer sichtbar. Das Wasser hat eine klare, türkisfarbene Tönung und ist sanft geschwungen, was auf eine ruhige Wetterlage hindeutet. In der Mitte des Bildes schwimmt ein Segelboot, das von leichtem Wind getragen wird. Im Hintergrund erheben sich sanfte Berge, die überwiegend mit grünen Bäumen und gelegentlichen Felsformationen bewachsen sind. Der Himmel ist größtenteils klar mit einigen weißen Wolken, die verstreut sind. Der Standort des Weissensees wird als malerisch beschrieben, eingebettet in die Karnischen Alpen, was sich in der Schönheit der umliegenden Natur widerspiegelt.
Der Weissensee im Sommer.
Quelle: AVbaby motion pictures

Der höchste, reinste und vielleicht malerischste Bergsee in den österreichischen Alpen liegt auf 930 Metern Höhe in den östlichen Gailtaler Alpen.

Diese "Land der Berge"-Neuproduktion begleitet verschiedene Menschen, die mit dem Weißensee verbunden sind, darunter Sportler wie Magdalena Lobnig und Einheimische, die traditionelle Handwerkskunst wie Fischveredelung und Bootsbau pflegen.

Ein Film von Andrea Eidenhammer.

