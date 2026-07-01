Dokumentation
Vom Sonnenberg zum Goldberg - Wandern am Bernsteintrail
Wandern von den Ausgrabungsstätten der römischen Bernsteinstraße in Carnuntum bis zu den tiefblauen Seen des Nationalparkes Neusiedlersee-Seewinkel und den weißen Eseln.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 08.08.2026
- 11:30 - 12:15 Uhr
Diese Produktion lädt ein auf eine Weitwanderung mit Glanzstücken aus Kultur und Natur.
Vom Sonnenberg, dem höchsten Berg des Leithagebirges führt diese Entdeckungsreise in 13 Tagesetappen teilweise auf originalen Trassen der römischen Bernsteinstraße durch reizvolle Landschaften, vorbei an den Geburtshäusern der weltberühmten Komponisten Joseph Haydn und Franz Liszt bis in den südöstlichsten Teil Österreichs.