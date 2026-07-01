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Das Bild zeigt eine Szene im Freien, in der ein Wanderer auf einem Weg entlanggeht. Der Wanderer trägt ein rotes Shirt, eine schwarze Hose und hat einen Rucksack auf dem Rücken. Neben dem Weg steht eine große, rustikale Skulpturengruppe aus Metall, die verschiedene Figuren darstellt. Diese Figuren sind in rostfarbener Farbe gehalten und scheinen verschiedene Aktivitäten zu zeigen, darunter eine Figur, die auf einem Esel sitzt und andere, die fröhlich wirken. Im Hintergrund sind sanfte grüne Hügel und ein blauer Himmel mit einigen Wolken zu sehen. Die Landschaft ist reichhaltig und bietet eine natürliche Kulisse für die dargestellte Szene.

Dokumentation

Vom Sonnenberg zum Goldberg - Wandern am Bernsteintrail

Wandern von den Ausgrabungsstätten der römischen Bernsteinstraße in Carnuntum bis zu den tiefblauen Seen des Nationalparkes Neusiedlersee-Seewinkel und den weißen Eseln.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
08.08.2026
11:30 - 12:15 Uhr

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Natur-Doku

Natur
Das Bild zeigt eine ruhige Wasserlandschaft am Neusiedlersee unter einem klaren, blauen Himmel. Im Vordergrund befindet sich ein Holzsteg, der ins Wasser führt. Auf dem Steg stehen zwei Personen, die sich angeregt unterhalten. Der Steg ist von weiteren Holzpfählen umgeben, die im Wasser reflektiert werden. Am Horizont sind vereinzelt grüne Uferzonen und einige Wolken zu sehen. Die Gesamtstimmung des Bildes ist friedlich und idyllisch, was die Natur und die Weite des Sees betont.
Die endlose Weite des Neusiedlersees
Quelle: Markus Raich

Diese Produktion lädt ein auf eine Weitwanderung mit Glanzstücken aus Kultur und Natur.

Vom Sonnenberg, dem höchsten Berg des Leithagebirges führt diese Entdeckungsreise in 13 Tagesetappen teilweise auf originalen Trassen der römischen Bernsteinstraße durch reizvolle Landschaften, vorbei an den Geburtshäusern der weltberühmten Komponisten Joseph Haydn und Franz Liszt bis in den südöstlichsten Teil Österreichs.

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