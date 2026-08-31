Vom Mooserboden auf das Kitzsteinhorn

Staumauer am Mooserboden

Quelle: ORF/AV BABY

Nicht weit von Kaprun entfernt, widmet sich der Alpenverein von Leogang und Saalfelden einem der ältesten Bräuche im Gebirge: Die Feier der Sonnenwende, wo die Gipfel und Grate im Steinernen Meer mit Feuern erleuchtet werden. Das Kitzsteinhorn lässt sich schon seit den 60er Jahren, durch die europaweit erste Gondelbahn auf einen Gletscher, ganzjährig erleben.



Einer der das Kitzsteinhorn wie kein anderer kennt, ist Berglegende Hans Nindl, der bereits über 800-mal auf dessen Gipfel stand. In einzigartigen Bildern zeigt diese Dokumentation die facettenreiche Schönheit dieser Berglandschaft, die durch die bewegenden und starken Geschichten der Einheimischen begleitet wird.



Eine Dokumentation von Andrea Eidenhammer