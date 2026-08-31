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Ein Pferd steht vor einem türkisfarbenen See

Dokumentation

Vom Mooserboden auf das Kitzsteinhorn

Inmitten von gewaltigen Gipfeln und Gletschern, an der Grenze zum Nationalpark Hohe Tauern, liegen die Hochgebirgsstauseen Mooserboden und Wasserfallboden wie Fjorde eingebettet in die Kapruner Berglandschaft.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A

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Natur-Doku

Natur

Auf einer weitläufigen Almlandschaft auf über 1.800 Metern Seehöhe leben im Sommer über 1.000 Tiere auf der Fürthermoa Alm, die mit viel Hingabe von der Familie Aberger-Dick bewirtschaftet wird.

Eine Seilbahn in den Bergen
Fliegender Bagger am Limberg III.
Quelle: ORF/AV BABY

All dies inmitten einer der größten aktuellen Hochgebirgsbaustellen in Österreich: Hier entsteht das neue Pumpspeicherkraftwerk Limberg III der Kraftwerksgruppe Kaprun.

In einzigartigen Aufnahmen zeigt diese "Land der Berge"-Folge erstmals eine Hochgebirgsbaustelle in waghalsiger Höhe und in den Tiefen des Berges, durch riesige Kavernen und Schrägschächte durch die vier Jahreszeiten.

Unter blauem Himmel umschliesst eine Bergkette einen See.
Staumauer am Mooserboden
Quelle: ORF/AV BABY

Nicht weit von Kaprun entfernt, widmet sich der Alpenverein von Leogang und Saalfelden einem der ältesten Bräuche im Gebirge: Die Feier der Sonnenwende, wo die Gipfel und Grate im Steinernen Meer mit Feuern erleuchtet werden. Das Kitzsteinhorn lässt sich schon seit den 60er Jahren, durch die europaweit erste Gondelbahn auf einen Gletscher, ganzjährig erleben.

Einer der das Kitzsteinhorn wie kein anderer kennt, ist Berglegende Hans Nindl, der bereits über 800-mal auf dessen Gipfel stand. In einzigartigen Bildern zeigt diese Dokumentation die facettenreiche Schönheit dieser Berglandschaft, die durch die bewegenden und starken Geschichten der Einheimischen begleitet wird.

Eine Dokumentation von Andrea Eidenhammer

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