Unter Krokodilen – Westaustraliens Mitchell River Nationalpark
Weites Outback, rote Felsen, sengende Hitze: Westaustraliens bizarre Landschaft hat raue Lebensbedingungen. Die Kimberleys im Norden gehören den Aborigines, dem Volk der Wunambal-Gaambera.
Sie nutzen ihr Ahnenwissen, um Flächenbrände unter Kontrolle zu bekommen. Sie glauben, dass Wandjina - Wolken- und Regengeister - Felsen, Bäume und die Tiere erschaffen haben, die sie jagen. Zeichnungen der Wandjina sind auf vielen Felswänden verewigt.
Der dreistufige Mitchell-River-Wasserfall ist die Ikone der Kimberleys. Cathy, die Älteste einer Aborigine-Familie, erzählt dort die Geschichte von Wungurr, der Regenbogenschlange.
Die unbestrittenen Herrscher der Windjana-Schlucht sind die Süßwasserkrokodile. Aber seit sich die hochgiftige Aga-Kröte ausbreitet, sind sie in Lebensgefahr. Miles versucht deshalb, die wilden Krokodile so zu trainieren, dass sie keine Kröten mehr fressen.