Ungezähmtes Albanien

Die Vjosa entspringt im Epirus im Nordwesten Griechenlands und mündet in Albanien in die Adria.

Quelle: ORF/Epo Film

So paradox es klingt: Aufgrund seiner politischen Situation, seiner jahrzehntelangen Isolation, sind in Albanien viele Umweltsünden ausgeblieben. Bis heute ist die Landwirtschaft kleinräumig, das lässt Wildtieren Raum. Industrielle Düngemittel und Pestizide werden aus Kostengründen kaum eingesetzt.



Das kommt Bienen und anderen Insekten zugute. Vom Insektenreichtum profitieren wiederum die Rötelfalken. Diese kleine Falkenart ernährt sich in erster Linie von Insekten, die sie im Flug fangen. In Österreich und Ungarn sind sie zwischen den 1970er und den 1990er Jahren verschwunden. In Albanien entdeckte der junge Wissenschafter Mirjan Topi 2016 in einem kleinen Dorf an der Grenze zu Griechenland ein paar Bäume, in denen sich jeden Abend etwa 3.000 Rötelfalken zum Schlafen einfinden – ein so noch nie bezeugter Rekord.