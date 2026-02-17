Dokumentation
Unbekanntes Usbekistan – Mit dem Zug entlang der Seidenstraße
Das Land Usbekistan in Zentralasien ist geprägt von unendlich erscheinenden Sandwüsten und von Oasen, die einst zu den bedeutendsten im ganzen Orient gehörten.
Weit erstreckt sich Usbekistan zwischen dem mächtigen Hissargebirge und dem fast ausgetrocknetem Aralsee. Über Jahrtausende gab es dort an der Seidenstraße eigentlich nur ein Transportmittel: das Kamel.
Heute ist die Strecke des Seidenstraßen-Expresses immer noch die Hauptverkehrsroute zwischen dem grünen Osten Usbekistans und den trockenen Wüsten des Westens.