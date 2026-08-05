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Das Bild zeigt einen Mann, der auf einer Wiese in den Alpen geht. Er trägt einen schwarzen Pullover und eine helle, langärmlige Bluse. Der Mann hat graue Haare und eine kräftige Statur. Er geht in Richtung einer Holzhütte, die auf der rechten Seite des Bildes zu sehen ist. Die Hütte besteht aus groben, dunklen Holzbohlen und hat einige offene Fenster. Im Hintergrund sind sanfte, grüne Hügel zu erkennen, die mit kleinen Bäumen und blühenden Pflanzen bedeckt sind. Die Vegetation ist üppig, und es gibt Gras sowie einige bunte Blumen, insbesondere in Lila- und Grüntönen. Der Himmel ist bewölkt, was auf eine wechselhafte Wetterlage hinweist. Die gesamte Szene vermittelt eine ruhige, alpine Atmosphäre, die mit der Natur und den ländlichen Gegebenheiten verbunden ist.

Dokumentation

Über alle Berge: Weitwandern am Arlbergtrail

Der Arlberg Trail verbindet die fünf Orte Lech, Zürs, Stuben, St. Christoph und St. Anton und führt auf über 52 Kilometern durch beeindruckende alpine Landschaften.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
05.09.2026
10:45 - 11:30 Uhr

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Natur-Doku

Natur

Er verbindet nicht nur Tirol und Vorarlberg, sondern auch die Menschen der Region und ihre Geschichten.

Das Bild zeigt einen Mann, der auf einem schmalen Wanderweg in einer alpinen Landschaft geht. Er trägt eine leichte Jacke, eine Mütze und hat einen Rucksack auf dem Rücken. Der Weg ist steinig und von Gras und kleinen Pflanzen umgeben. Im Hintergrund sind Hügel und eine wolkenverhangene Straße sichtbar, die die natürliche Umgebung prägen. Der Mann scheint aktiv und konzentriert auf seinem Weg zu sein. Die Landschaft ist typisch für alpine Regionen, mit sanften Erhebungen und sporadischer Vegetation.
Hüttenwirt Markus Kegele auf dem Weg zu einer seiner Quellen.
Quelle: embfilm

Dominik Walser begleitet den Hüttenwirt Markus Kegele, der Nachhaltigkeit lebt, die Skirennläuferin Nina Ortlieb auf ihrem Weg zurück nach einer Verletzung, den Genussmenschen Clemens Walch (Bild oben) mit seinen regionalen Produkten, den Sportler Simon Raffeiner, der wandern und Gleitschirmfliegen kombiniert, sowie den erfahrenen Bergführer Rudi Mathies.

Abschließend begibt sich die Dokumentation zur Stuttgarter Hütte - hier lebt der nepalesischen Bergsteiger Kami Lama, der vom Arlberg begeistert ist.

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