Dokumentation
Über alle Berge: Weitwandern am Arlbergtrail
Der Arlberg Trail verbindet die fünf Orte Lech, Zürs, Stuben, St. Christoph und St. Anton und führt auf über 52 Kilometern durch beeindruckende alpine Landschaften.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 05.09.2026
- 10:45 - 11:30 Uhr
Er verbindet nicht nur Tirol und Vorarlberg, sondern auch die Menschen der Region und ihre Geschichten.
Dominik Walser begleitet den Hüttenwirt Markus Kegele, der Nachhaltigkeit lebt, die Skirennläuferin Nina Ortlieb auf ihrem Weg zurück nach einer Verletzung, den Genussmenschen Clemens Walch (Bild oben) mit seinen regionalen Produkten, den Sportler Simon Raffeiner, der wandern und Gleitschirmfliegen kombiniert, sowie den erfahrenen Bergführer Rudi Mathies.
Abschließend begibt sich die Dokumentation zur Stuttgarter Hütte - hier lebt der nepalesischen Bergsteiger Kami Lama, der vom Arlberg begeistert ist.