Dokumentation
Über alle Berge: Das Lechtal
Das Tiroler Lechtal ist eine Region, in der der Lech - der letzte Wildfluss Mitteleuropas - frei fließen darf und das Landschaftsbild immer wieder neu formt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 12.09.2026
- 10:05 - 10:50 Uhr
Entlang des Flusses begegnen Dominik Walser und Eva-Maria Berger Menschen, die mit großer Leidenschaft ihre Kultur, ihr Handwerk und ihre Umgebung pflegen. Handwerker wie der Bildhauer Ernst Schnöller schöpfen ihre Inspiration aus der Umgebung.
Die Geierwally, inspiriert von der Malerin Anna Stainer-Knittel, steht im Zentrum des kulturellen Lebens und wird auf der Freilichtbühne in Elbigenalp lebendig gehalten.
Musik, Theater und Handwerk greifen im Tal ineinander. Auch Orte wie die Wallfahrtskirche Maria Schnee oder der "Weg der Sinne" zeigen die spirituelle und künstlerische Seite der Region.
In den Bergen führen Menschen wie Bergführer Markus Filzer oder die Wirtsleute der Hermann von Barth Hütte ein Leben nah an der Natur - einfach, nachhaltig und erfüllt.
Ein Film von Dominik Walser und Eva-Maria Berger.