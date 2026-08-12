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Das Bild zeigt eine Almhütte in einer bergigen Landschaft. Die Hütte ist aus Holz gebaut und hat große Fenster mit dunkelbraunen Fensterläden, die teilweise geöffnet sind. Vor der Hütte befindet sich eine Holzveranda, auf der zwei Personen sitzen. Die eine Person hält eine Gitarre. Im Hintergrund erstrecken sich dichte, grüne Nadelwälder, die die Berge umgeben. Der Himmel ist teilweise bewölkt, und die Sonne scheint durch die Bäume, was Licht- und Schattenspiele auf die Holzfassade der Hütte erzeugt. Es scheint eine ruhige, ländliche Atmosphäre zu herrschen.

Dokumentation

Über alle Berge: Das Lechtal

Das Tiroler Lechtal ist eine Region, in der der Lech - der letzte Wildfluss Mitteleuropas - frei fließen darf und das Landschaftsbild immer wieder neu formt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.09.2026
10:05 - 10:50 Uhr

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Natur-Doku

Natur
Das Bild zeigt einen Handwerker, der an einer Holzskulptur eines Steinbocks arbeitet. Er trägt eine schützende Kleidung, einschließlich eines gelben und schwarzen Overalls sowie Ohrenschützern. In seinen Händen hält er eine Motorsäge, mit der er feinfühlig an der Statue arbeitet. Die Skulptur ist derzeit grob bearbeitet und noch nicht vollkommen fertiggestellt. Im Hintergrund sind weitere Holzstämme und eine natürliche Umgebung sichtbar, mit Bäumen und Felsen. Vetrop im Hintergrund ist eine bereits fertige, schwarze Skulptur eines Steinbocks auf einem Steinhaufen zu sehen. Der Ort strahlt eine künstlerische und handwerkliche Atmosphäre aus.
Ernst Schnöller schnitzt einen lebensgroßen Steinbock.
Quelle: embfilm

Entlang des Flusses begegnen Dominik Walser und Eva-Maria Berger Menschen, die mit großer Leidenschaft ihre Kultur, ihr Handwerk und ihre Umgebung pflegen. Handwerker wie der Bildhauer Ernst Schnöller schöpfen ihre Inspiration aus der Umgebung.

Die Geierwally, inspiriert von der Malerin Anna Stainer-Knittel, steht im Zentrum des kulturellen Lebens und wird auf der Freilichtbühne in Elbigenalp lebendig gehalten.

Das Bild zeigt eine bergige Landschaft im Tiroler Lechtal. Im Vordergrund ist ein Wanderweg, der sich entlang eines Hang mit steinigem Untergrund schlängelt. Reste von Schnee sind auf dem Weg und an den Seiten sichtbar, während dichter, grüner Bewuchs, wie kleinwüchsige Bäume und Sträucher, den Hang ziert. Auf dem Weg befindet sich ein männlicher Wanderer. Er trägt eine helle, langärmlige Oberbekleidung, eine leichte Jacke, eine Sporthose und hat einen Rucksack auf dem Rücken. Auf seinem Kopf trägt er eine Sonnenbrille und eine Kappe. Der Wanderer bewegt sich in Richtung einer Hütte, die im Hintergrund weiter oben im Bild zu vermuten ist. Im Hintergrund des Bildes sind hohe, majestätische Berge zu sehen, die zum Teil mit Schnee bedeckt sind, und der Himmel ist blau mit wenigen Wolken. Die Landschaft strahlt Ruhe und natürliche Schönheit aus.
Bergführer Markus Filzer auf dem Weg zur Barth Hütte.
Quelle: embfilm

Musik, Theater und Handwerk greifen im Tal ineinander. Auch Orte wie die Wallfahrtskirche Maria Schnee oder der "Weg der Sinne" zeigen die spirituelle und künstlerische Seite der Region.

In den Bergen führen Menschen wie Bergführer Markus Filzer oder die Wirtsleute der Hermann von Barth Hütte ein Leben nah an der Natur - einfach, nachhaltig und erfüllt.

Ein Film von Dominik Walser und Eva-Maria Berger.

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