Trentino und seine zauberhafte Bergwelt

Croz dell Altissimo

Quelle: ORF/Verlagshaus Hans Jöchler

Gegebenheiten über die sich passionierte Kletterer aus nah und fern freuen. So wie Cesare Maestri, ein Lokalmatador in der Kletterszene des Trentinos.



Zahlreiche Erstbegehungen in den Brenta Dolomiten und in den Dolomiten wurden von ihm durchgeführt, die ihm seinerzeit den Namen "Spinne der Dolomiten" einbrachten. Weltweite Bekanntheit erlangte er schließlich durch seine umstrittene Erstbesteigung am Cerro Torre.