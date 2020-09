Traun - Ein Fluss wie ein Kristall

Winter am Offensee

Quelle: ORF/Erich Pröll/Jutta Wirth

Auch für Klaus Feichtenberger, der sich in den letzten Jahren beruflich in allen Weltgegenden herumgetrieben hatte, nur nicht in Österreich, war diese Produktion ein willkommener Heimaturlaub. Feichtenberger hat an den schönsten Plätzen der Welt gearbeitet, dennoch sagt er mit Überzeugung: "Dieses Wasserreich, diese elementare Landschaft von Wasser und Fels, bietet Naturschauplätze von Weltrang. Was aber das Salzkammergut einzigartig macht, ist die intime Mischung von ungebändigter Natur und gediegener Kultur. Für die kaiserliche Sommerfrische etwa stand das gesamte Gebiet der Monarchie zur Auswahl. Man entschied sich aber mit gutem Grund für das Salzkammergut, und so kam zur Naturschönheit ein nachhaltiger kultureller Mehrwert."



Sommers und winters wurde nicht nur in den Tiefen kristallklarer Flüsse und Seen gedreht, um das Salzkammergut so zu zeigen, wie es noch keiner gesehen hat. Von den Szenen, die über Wasser entstanden, erzählen viele von der Beziehung der Menschen zu den Gewässern - von Fliegenfischern bis zu historischen Flößern. Der Film selbst wird dabei zum historischen Dokument: Von den alten Wasserbauten, die einst errichtet wurden, um Massen an Holz aus dem Gebirge ins Tal zu transportieren, steht nur noch die Chorinsky-Klause. Für diesen Film wurde sie ein allerletztes Mal in Betrieb genommen: Ein gewaltiger Wasserschwall schwemmte vor laufenden Kameras wie vor hundert Jahren Baumstämme durch die Schluchten.