Traun - Ein Fluss wie ein Kristall

Lawinenabgang in Koppentraun

Quelle: ORF/Erich Pröll/Jutta Wirth

Wer kennt schon die gewaltigen Flussbauten, die seit dem 17. Jahrhundert für die Schifffahrt auf der Traun errichtet wurden. Sie sind im Rückstau der Kraftwerke sehr gut erhalten; und nur Taucher können sie erleben. Ebenso wie die kapitalen Hechte, die sich in diesen strömungsarmen Bereichen prächtig entwickelt haben. Erich Pröll, der mit seiner 70 Kilogramm schweren Digital Betacam im Unterwassergehäuse auf der Pirsch nach diesen Hechten getaucht ist, hat seine eigene Technik, um an die scheuen Fische auf wenige Zentimeter heranzukommen: "Es sind immer mehrere Tauchgänge notwendig. Zuerst müssen sich die Fische an den Taucher gewöhnen, dann an die Scheinwerfer, die die Fische am Anfang ein wenig irritieren. Erst wenn nach vier oder fünf Tauchtagen für die Hechte keine Bedrohung mehr erkennbar ist, dann schwimmen sie auch neugierig auf die Kamera zu und lassen sich wenige Zentimeter vor der Linse aufnehmen."



Um eine große Schule von Jung-Äschen im klaren Wasser eines Seitenarmes der Traun vor die Optik zu bekommen war es notwendig, die Unterwasserkamera auf einen Kran zu montieren, um in größerer Entfernung agieren zu können. Der schlammige Grund würde vom Taucher sofort aufgewirbelt werden, daher wurde die Kamera unter Wasser aus einiger Entfernung bedient und mit dem Kran auch unter Wasser bewegt.