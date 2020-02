Traumgärten auf Mallorca

Rund um die Finca Son Berga im Örtchen Alaró am Südhang des Tramuntana-Gebirges besucht Karl Ploberger eindrucksvolle Zitrusplantagen: ein endloser Hain aus Orangen-, Mandarinen- und Clementinenbäumen

Quelle: ORF/allFilm

Sein erstes Ziel ist der Künstlergarten Sa Bassa Blanca in der Nähe von Alcúdia inmitten eines Naturschutzgebiets direkt am Meer. Das denkmalgeschützte Haupthaus wirkt wie ein Palast aus Tausendundeiner Nacht - mit dem wunderschönen Innenhof, in dem Palmen wachsen, die gerade in voller Blüte stehen. Rundherum erstreckt sich ein atemberaubender Rosengarten sowie ein Skulpturengarten mit riesigen Tieren aus Granit.



Rund um die Finca Son Berga im Örtchen Alaró am Südhang des Tramuntana-Gebirges besucht Karl Ploberger eindrucksvolle Zitrusplantagen: ein endloser Hain aus Orangen-, Mandarinen- und Clementinenbäumen.



Nächster Stopp: der Botanische Garten von Sóller, ein Naturschutzgarten. Seit den 80er Jahren hat der Massentourismus dazu geführt, dass viele Arten vom Aussterben bedroht sind. Doch hier werden gefährdete Pflanzen, die im Mittelmeerraum vorkommen, bewahrt und geschützt.