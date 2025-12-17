Tanganjikasee - Das blaue Herz Afrikas

Schimpansen, Mahale Nationalpark Tansania.

Quelle: Cosmos Factory

Der umgebende Regenwald beherbergt eine der größten Schimpansen-Populationen in Afrika, deutlich mehr als der weiter im Norden gelegene Gombe-Stream Nationalpark , die afrikanische Heimat der legendären Forscherin Jane Goodall.



In Sambia, am südlichen Ende des großen Sees wurde im letzten Augenblick eine Wildnis gerettet, die nur wenige je gesehen haben, das weite Busch- und Grasland des abgelegenen Nsumbu-Nationalparks.



Hier trifft man auf türkisfarbene Buchten mit Flusspferden und Krokodilen, an den Ufern stillt die letzte Elefantenherde des Tanganjikasees ihren Durst und einen Steinwurf entfernt streifen große Büffel- und Antilopenherden durch ein Flickwerk aus Sümpfen, Flüssen und Savannen.