  4. Tanganjikasee - Das blaue Herz Afrikas
Das Bild zeigt eine Gruppe von sieben Personen auf einem Boot im Tanganjikasee, während die Sonne am Horizont aufgeht oder untergeht und einen warmen farblichen Verlauf im Himmel erzeugt, von Orange bis Violett. Die Personen tragen orangefarbene Schwimmwesten und scheinen mit Fischereiausrüstung zu hantieren. Einzelne Menschen sind dabei, Taschen und Utensilien zu bewegen, während eine Person am hinteren Ende des Bootes steht. Das Boot ist farbig gestaltet, mit einem deutlich sichtbaren Schriftzug „TEKUM WENZA“ an der Seite. Der Wasserstand des Tanganjikasees ist relativ ruhig und spiegelnd, was die Umgebung reflektiert. Im Hintergrund sind sanfte Wellen zu sehen, und der Horizont ist klar, ohne sichtbar nennenswerte Landformationen. Die Stimmung des Bildes vermittelt ein Gefühl der Ruhe und der Verbundenheit mit der Natur.

Tanganjikasee - Das blaue Herz Afrikas

Der Tanganjikasee im Herzen Afrikas vereint zwei gleichermaßen magische Welten: Geschützte Wildnis an den Küsten, mit Schimpansen, Elefanten und Antilopen und eine faszinierende Unterwasserwelt.

19.01.2026
21:00 - 21:45 Uhr

In fünfzehn Millionen ungestörten Jahren hat die Evolution im See Wunder vollbracht.

Das Bild zeigt einen Buntbarsch, der im Tanganjikasee lebt. Der Fisch hat eine silberne Haut mit auffälligen, dunklen Streifen, die ihn über den Körper verlaufen. Seine Flossen sind flach und weit verbreitet, mit einem durchscheinenden, bläulichen Schimmer. Die Augen des Fisches sind groß und rund, und das Ganze ist vor einem dunklen Hintergrund abgebildet, der die Farben des Fisches hervorhebt. Der Tanganjikasee, einer der tiefsten Seen der Welt, ist bekannt für seine einzigartige Tierwelt, darunter zahlreiche Arten von Buntbarschen.
Buntbarsch, Tanganjikasee.
Quelle: Cosmos Factory

Es gibt Schwämme, Schnecken, Krebse, Milliarden von Süßwassersardinen, die eine wachsende Bevölkerung ernähren und über zweihundert Arten von Buntbarschen.

Ihre rätselhafte Vielfalt beschäftigt Wissenschaftler aus aller Welt, allen voran Biologen der Universität Graz.

Das beeindruckendste Küstenmerkmal des Sees sind die Mahale-Berge in Tansania mit über 2000 Meter hohen Gipfeln.

Das Bild zeigt zwei Schimpansen, die auf einem großen, flachen Stein sitzen. Der größere Schimpanse, vermutlich ein Erwachsener, hält in seinen Händen einige Blätter oder Pflanzenreste und hat eine entspannte Körperhaltung. Neben ihm sitzt ein kleinerer Schimpanse, wahrscheinlich ein Jungtier, das ebenfalls an den Blättern interessiert ist. Die Umgebung ist naturnah, mit groben, dunklen Steinen und einem leicht chaotischen, dichten Grün im Hintergrund. Das Licht fällt sanft auf die Tiere, und es scheint eine friedliche, ruhige Atmosphäre zu herrschen.
Schimpansen, Mahale Nationalpark Tansania.
Quelle: Cosmos Factory

Der umgebende Regenwald beherbergt eine der größten Schimpansen-Populationen in Afrika, deutlich mehr als der weiter im Norden gelegene Gombe-Stream Nationalpark , die afrikanische Heimat der legendären Forscherin Jane Goodall.

In Sambia, am südlichen Ende des großen Sees wurde im letzten Augenblick eine Wildnis gerettet, die nur wenige je gesehen haben, das weite Busch- und Grasland des abgelegenen Nsumbu-Nationalparks.

Hier trifft man auf türkisfarbene Buchten mit Flusspferden und Krokodilen, an den Ufern stillt die letzte Elefantenherde des Tanganjikasees ihren Durst und einen Steinwurf entfernt streifen große Büffel- und Antilopenherden durch ein Flickwerk aus Sümpfen, Flüssen und Savannen.

Ein Film von Harald Pokieser.

Das Bild zeigt eine Szene am Tanganjikasee, einem der größten und ältesten Seen in Afrika. Im Vordergrund sind mehrere Elefanten zu sehen, die im flachen Wasser stehen. Sie haben graue Haut und sind teilweise im Wasser eingetaucht, während sie ihren Rüssel benutzen, um sich zu trinken oder nach Nahrung zu suchen. Um die Elefanten herum befinden sich vereinzelte kahle Bäume mit einem verwitterten Erscheinungsbild. Der Boden ist sandig und zeigt einige Erdreste. Im Hintergrund ist der See sichtbar, dessen Wasseroberfläche sanft glitzert. Einige kleine, baumartige Strukturen ragen aus dem Wasser empor. Die Landschaft hat eine natürliche, unberührte Schönheit. Der Himmel ist hell, und es herrscht eine ruhige Atmosphäre, die die Eindrücke der Tierwelt und der umgebenden Natur verstärkt.
Elefanten am Tanganjikasee.
Quelle: Cosmos Factory

