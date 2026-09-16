Dokumentation
Südtirols Sehnsuchtsberge
"Land der Berge" begleitet in dieser Produktion drei lokale Protagonisten in die atemberaubenden Südtiroler und Trientner Dolomiten.
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Kaum ein Fotograf zeigt die Dolomiten in ihrer gewaltigen Schönheit und Faszination so eindrucksvoll wie der international gefragte und in Meran geborene Fotograf Georg Tappeiner.
Er begleitet den Sterzinger Bergsteiger Hanspeter Eisendle bei einer seiner Klettertouren an der Südwand der Marmolata. Das Ziel: die besondere Verbindung zwischen Mensch und Berg bildlich einzufangen.
Parallel dazu der Zugang von Bergsteigerin und Instagrammerin Magdalena Mittersteiner (Bild oben) aus Lana, die sich als Botschafterin der Berge versteht. Ein "Land der Berge" in faszinierender Bergkulisse mit Einblicken und Gedanken zum Verhältnis von Berg, Mensch und Bild.
Eine Dokumentation von Karin Duregger.