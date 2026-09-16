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Magdalena Mittersteiner.

Dokumentation

Südtirols Sehnsuchtsberge

"Land der Berge" begleitet in dieser Produktion drei lokale Protagonisten in die atemberaubenden Südtiroler und Trientner Dolomiten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:

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Natur-Doku

Natur

Kaum ein Fotograf zeigt die Dolomiten in ihrer gewaltigen Schönheit und Faszination so eindrucksvoll wie der international gefragte und in Meran geborene Fotograf Georg Tappeiner.

Naturpark Fanes Sennes Prags
Naturpark Fanes Sennes Prags
Quelle: ORF/Mannicam KG/Georg Tappeiner

Er begleitet den Sterzinger Bergsteiger Hanspeter Eisendle bei einer seiner Klettertouren an der Südwand der Marmolata. Das Ziel: die besondere Verbindung zwischen Mensch und Berg bildlich einzufangen.

Parallel dazu der Zugang von Bergsteigerin und Instagrammerin Magdalena Mittersteiner (Bild oben) aus Lana, die sich als Botschafterin der Berge versteht. Ein "Land der Berge" in faszinierender Bergkulisse mit Einblicken und Gedanken zum Verhältnis von Berg, Mensch und Bild.

Eine Dokumentation von Karin Duregger.

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